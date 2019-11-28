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Formula 1 / Son dakika

Williams: "Latifi'nin F2 performansı bizi etkiledi"

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Williams: "Latifi'nin F2 performansı bizi etkiledi"
Ekleyen:
, Editör
28 Kas 2019 08:11

Claire Williams, Nicholas Latifi'nin Formula 2'deki etkileyici performansından ötürü kendisini seçtiklerini söyledi.

Williams, Robert Kubica'nın takımdan ayrılmasının ardından yeni bir pilot arayışına girmişti ve koltuğun favorisi hiç şüphesiz bu yıl yedek pilotluk görevini üstlenen Nicholas Latifi'ydi.

Williams'ın sponsora veya maddi desteğe sahip olan bir pilot seçeceği düşünülüyordu ve Latifi de büyük bir maddi desteğe sahipti.

Resmi açıklama bugün itibariyle geldi ve Latifi yeni sezonda George Russell'la birlikte Williams adına yarışacak.

Latifi, "2020 için yarış pilotluğuna adım attığım için gerçekten çok heyecanlıyım. Bu yıl takımla çalışmaktan, onları aracın gelişimi için desteklemekten ve hem pist üstünde hem de fabrikada onlara yardım etmekten büyük zevk aldım."

"Takımla devam eden bu yolculuğu sabırsızlıkla bekliyorum ve Formula 1'deki ilk yarışım olan 2020 Avustralya Grand Prix'sinde mücadele edecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum." dedi.

Öte yandan Claire Williams, Latifi'nin Formula 2 performansından etkilendiklerini dile getirdi.

"Nicholas'ın 2020'de yarış pilotluğu rolünde George Russell'ın partneri olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum."

"Williams olarak bu yıl FIA Formula 2'de başardıklarından, takıma olan bağlılığından ve perde arkasındaki çalışmalarından gerçekten çok etkilendik."

"Bu süreçte Williams'ın saygın bir üyesi haline geldi ve orta gruba geri dönmek için mücadele ederken, bu yeni rolü üstlenmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."

Nicholas Latifi, Dams

Nicholas Latifi, Dams

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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