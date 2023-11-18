Williams: "Las Vegas sıralama turları Sargeant için dönüm noktası olabilir"
Williams takım patronu James Vowles, Logan Sargeant'ın Las Vegas GP sıralama turlarında elde ettiği yedinciliğin Amerikalı pilot için dönüm noktası olmasını umuyor.
Sargeant, Williams ile zorlu bir sezon geçirdi ve sezon boyunca daha hızlı taraf olan Alex Albon'a yetişmeye çalışırken çaylak hatalarıyla noktalanan anlar yaşadı.
Ancak son haftalarda Sargeant çok daha istikrarlı bir yaklaşım sergiledi. Amerikalı pilot, Williams'a son haftalarda olan yarışlardan daha fazla uyan Las Vegas Grand Prix'inde sıralama turlarında yedinci oldu.
Motorsport.com/Autosport'a konuşan Vowles, Carlos Sainz'ın cezasının ardından gridde altıncılığa yükselecek olan Sargeant'ın yedinciliğinin, yarışının sonucu ne olursa olsun bir dönüm noktası olmasını umuyor.
Vowles, "Umarım öyle olur. İlk puanınızı aldığınızda bu sizin için bir dönüm noktası olur."
"Dünya'nın en iyilerinden biri olan takım arkadaşınıza karşı performans göstermeye başladığınızda ve griddeki herkese karşı onda birlik saniye içerisinde olduğunuzda, başka bir dönüm noktası buluyorsunuz."
"Bu gerekli beceriye sahip olduğunuza dair size özgüven verir." dedi.
Vowles, Sargeant'a özellikle aşırı risk ve ödül dengesi konusunda daha bir iş çıkarma konusunda bir görev vermişti. 22 yaşındaki pilot, bu görevi başardığını düşünüyor.
Photo by: Jake Grant / Motorsport Images
Logan Sargeant, Williams FW45
Vowles, "En önemli şeylerden biri, dünyanın en iyi 20 pilotu arasındaki yerinizi hak ettiğinize güvenmek ve üst üste iyi turlar atmaktır. Bugün o bunu yaptı."
"Bunun birkaç nedeni var. Öncelikle, bu yıl gittiğimiz diğer pistlerde herkes daha önce turlamıştı. Burada ilk kez çaylak statüsünde değildi. Kimse burada daha önce tek bir tur atmadı."
"İkincisi ise, son birkaç yarışta olgunlaşmış olması. Hafta boyunca hiç hata yapmadığını, sadece temiz bir şekilde turlar attığını ve geliştiğini görebilirsiniz. Bu hafta sonu da tam olarak bunun bir örneği. Sadece gelişti ve risk faktörünü giderek daha fazla zorlamaya başladı."
"İnanılmaz bir iş yapıyor. Ne kadar iyi bir iş yaptığını dünyaya anlatmak zor."
"Bu noktaya gelmek bir yıl sürdü ama şimdi bunun sonuçlarını görüyorsunuz." dedi.
Sargeant'ın nihayet otomobilini hak ettiği grid pozisyonuna yerleştirmekten duyduğu rahatlama, takım telsizindeki sevincinden belliydi. Sargeant'a bunun F1 kariyerindeki en iyi hafta sonu performansı olup olmadığı sorulduğunda hâlâ gülümsüyordu.
Sargeant, "Şimdiye kadar kesinlikle en iyisiydi. Bunları yapabilmek için o kadar çalıştıktan sonra bunun anlamı çok büyük. Geçmiş turlarda bu potansiyeli görmenize rağmen yapamamanız sinir bozucu."
"Bugün çok daha fazlasını yapabileceğimizi sanmıyorum. Bu yüzden takımdaki herkese şapka çıkarıyorum. Bu hafta sonu iyi bir fırsatımız olduğunu biliyorduk. Doğru bir başlangıç yaptık."
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