Williams, Las Vegas için özel bir renk düzeni hazırladı
Williams, Las Vegas Grand Prix'si için Alex Albon ve Logan Sargeant'ın aracında küçük değişiklikler yaptı.
Williams FW45 Las Vegas GP görünümü
Williams FW45 Las Vegas GP görünümü
Fotoğraf: Williams
Williams FW45 Las Vegas GP görünümü
Fotoğraf: Williams
Williams FW45 Las Vegas GP görünümü
Fotoğraf: Williams
Williams FW45 Las Vegas GP görünümü
Fotoğraf: Williams
Williams FW45 Las Vegas GP görünümü
Fotoğraf: Williams
Williams FW45 Las Vegas GP görünümü
Fotoğraf: Williams
Ferrari ve Alpine'den sonra, bu hafta sonu özel renk düzeniyle yarışacağını açıklayan ve bunu resmi olarak tanıtan üçüncü takım Williams oldu.
Grove merkezli takım, merakla beklenen hafta sonu öncesinde aracının renk düzeninde küçük değişiklikler yaptı.
Büyük etkinliklerin düzenleneceği Las Vegas'ta, yarış yapay ışıklandırma altında gerçekleştirilecek ve pistin rengarenk olması bekleniyor. Takımlar da renk düzenlerini, pistte en iyi görünmelerini sağlayacak şekilde değiştiriyor.
Araç büyük oranda aynı kalmış olsa da, motor kapağının arka kısmında Las Vegas tabelası ve Williams logosu yer alıyor. Yıldızların da yer aldığı bu renk düzeninin gece ışıklar altında öne çıkması bekleniyor.
Red Bull, Alfa Romeo ve Mercedes'in de hafta sonu için renk düzenlerinde küçük değişiklikler yapmaları planlanıyor.
Williams FW45 Las Vegas Livery
Albon: "Las Vegas geçiş yapmaya uygun bir pist olabilir"
Albon: "Las Vegas geçiş yapmaya uygun bir pist olabilir" Albon: "Las Vegas geçiş yapmaya uygun bir pist olabilir"
Albon: "Son yarışlarda 7.liğe tutunmaya çalışacağız"
Albon: "Son yarışlarda 7.liğe tutunmaya çalışacağız" Albon: "Son yarışlarda 7.liğe tutunmaya çalışacağız"
Brundle: “Red Bull, Albon’u takımda görmek isterdi”
Brundle: “Red Bull, Albon’u takımda görmek isterdi” Brundle: “Red Bull, Albon’u takımda görmek isterdi”
FIA, Haas'ın Amerika GP ile ilgili açtığı davanın sonucunu perşembe gününe erteledi
FIA, Haas'ın Amerika GP ile ilgili açtığı davanın sonucunu perşembe gününe erteledi FIA, Haas'ın Amerika GP ile ilgili açtığı davanın sonucunu perşembe gününe erteledi
Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü
Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü
Williams, Meksika'daki "performans dalgalanmasına" açıklık getirdi
Williams, Meksika'daki "performans dalgalanmasına" açıklık getirdi Williams, Meksika'daki "performans dalgalanmasına" açıklık getirdi
Son Haberler
GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?
GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi? GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?
Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı
Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı
Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?
Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli? Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?
Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"
Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz" Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar