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Formula 1 Las Vegas GP
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Williams, Las Vegas için özel bir renk düzeni hazırladı

Williams, Las Vegas Grand Prix'si için Alex Albon ve Logan Sargeant'ın aracında küçük değişiklikler yaptı.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi

Williams FW45 Las Vegas GP görünümü

Williams FW45 Las Vegas GP görünümü
1 - 7

Williams FW45 Las Vegas GP görünümü

Williams FW45 Las Vegas GP görünümü
2 - 7

Fotoğraf: Williams

Williams FW45 Las Vegas GP görünümü

Williams FW45 Las Vegas GP görünümü
3 - 7

Fotoğraf: Williams

Williams FW45 Las Vegas GP görünümü

Williams FW45 Las Vegas GP görünümü
4 - 7

Fotoğraf: Williams

Williams FW45 Las Vegas GP görünümü

Williams FW45 Las Vegas GP görünümü
5 - 7

Fotoğraf: Williams

Williams FW45 Las Vegas GP görünümü

Williams FW45 Las Vegas GP görünümü
6 - 7

Fotoğraf: Williams

Williams FW45 Las Vegas GP görünümü

Williams FW45 Las Vegas GP görünümü
7 - 7

Fotoğraf: Williams

Ferrari ve Alpine'den sonra, bu hafta sonu özel renk düzeniyle yarışacağını açıklayan ve bunu resmi olarak tanıtan üçüncü takım Williams oldu.

Grove merkezli takım, merakla beklenen hafta sonu öncesinde aracının renk düzeninde küçük değişiklikler yaptı.

Büyük etkinliklerin düzenleneceği Las Vegas'ta, yarış yapay ışıklandırma altında gerçekleştirilecek ve pistin rengarenk olması bekleniyor. Takımlar da renk düzenlerini, pistte en iyi görünmelerini sağlayacak şekilde değiştiriyor.

Araç büyük oranda aynı kalmış olsa da, motor kapağının arka kısmında Las Vegas tabelası ve Williams logosu yer alıyor. Yıldızların da yer aldığı bu renk düzeninin gece ışıklar altında öne çıkması bekleniyor.

Red Bull, Alfa Romeo ve Mercedes'in de hafta sonu için renk düzenlerinde küçük değişiklikler yapmaları planlanıyor.

Williams FW45 Las Vegas Livery

Williams FW45 Las Vegas Livery

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