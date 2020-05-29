Williams, lacivert-beyaz renk düzenine dönmeyi planlıyor

Williams, 2014 yılında Martini ile yaptığı anlaşmanın ardından yeni bir renk düzenine geçiş yapmıştı. O zamana kadar genellikle klasik rengi olan lacivert-beyaz renklerini tercih ediyordu.

2019 sezonu öncesinde Martini ile yollarını ayıran Williams, geçen yıl ROKiT'le isim sponsorluğu anlaşması imzaladı ve yeni bir renk düzenine geçti. Bu yıl ortaklık daha da genişletildi ve aracın rengi tamamen ROKiT'in renklerinden oluştu.

Fakat Williams ve ROKiT yollarını ayırma kararı alınca, Williams da yeni bir renk düzenine geçme kararı aldı.

Williams henüz hangi renkleri kullanacağını açıklamasa da, İngiliz ekibe yakın kaynaklara göre 2014 öncesindeki renk düzenine geri dönülmesi planlanıyor.

Bu da lacivert-beyaz renkler anlamına geliyor.

Geleneksel renk düzenine dönmeyi planlayan Williams, aynı zamanda takım üniformalarını da değiştirmek zorunda kalacak.

Tüm bunları Temmuz ayındaki ilk yarışa yetiştirmek için zamana karşı yarışacaklar.

Slider Liste Pastor Maldonado, Williams FW35 arka tabanda sensör ile 1 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Valtteri Bottas, Pastor Maldonado, Susie Wolff, Geliştirme Pilotu, Williams F1 ve yeni Williams FW35 2 / 3 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Williams FW35 lastiklerini kilitliyor 3 / 3 Fotoğraf: XPB Images

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