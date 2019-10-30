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Formula 1 / Son dakika

Williams: "Kubica bu tarz konuşmaları takım içinde yapmalı"

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Williams: "Kubica bu tarz konuşmaları takım içinde yapmalı"
Ekleyen:
, Editör
30 Eki 2019 10:00

Claire Williams, Robert Kubica'nın son dönemde yaptığı açıklamaları basın karşısında değil, takım içerisinde yapması gerektiğini söyledi.

Robert Kubica, bu yıl beklenen performansın çok altında kalan Williams hakkında basın önünde çeşitli eleştirilerde bulundu.

İki taraf arasındaki ilişkinin genel olarak olumsuz yönde gittiği düşünülüyor ancak Kubica bu haberleri geçtiğimiz günlerde yalanladı.

Polonyalı pilot, "Durum kolay değil ama yine de takımla iyi bir ilişkim var. İlişkimiz son yarışta yaşananlara rağmen Japonya'dakiyle aynı." dedi.

Bununla birlikte Kubica, Japonya'da bir kişinin yeni ön kanadı kendi aracından çıkarılmasını istediğini iddia etti. Söylentilere göre bu isim Claire Williams'tı.

Bunun öncesinde de Williams, Kubica'nın aracını hasar olmamasına rağmen yarıştan çekmişti.

Konu hakkında konuşan Claire Williams, Polonya basınına verdiği demeçte yanlış bir şey yapmadıklarını ve Kubica'nın bu tarz tartışmaları takım içerisinde yapması gerektiğini söyledi.

Williams, "Herhangi bir takımın bir yarışa bir kanattan beş tane kopyalayarak gideceğini düşünmüyorum. İki ya da üçünü kaybettiğinizde ve bir hafta içinde ikinci bir yarış olduğunda başka ne yapabilirsiniz?"

"Biz bunun gibi konuları takım içerisinde yapmayı tercih ediyoruz. Ancak sürücüler mücadelenin sıcaklığıyla araçtan indikleri zaman böyle şeyler söyleyebiliyorlar. Bu kaçınılmaz bir şey." dedi.

Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing

Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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