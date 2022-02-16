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Williams kritik değişiklikler sonrası artık bir "aile şirketi" değil

Williams Formula 1 takım patronu Jost Capito, efsanevi takımın, yapılan son kritik değişikliklerle beraber artık bir aile şirketinden "iyi yapılandırılmış bir mühendislik şirketine" dönüştüğüne inanıyor.

Williams kritik değişiklikler sonrası artık bir "aile şirketi" değil
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Amerikalı yatırım şirketi Dorilton Capital, 2020'nin ortalarında Williams takımını devraldı ve yapılan anlaşmayla beraber Williams ailesinin takıma olan dahiliyeti de sona erdi.

O zamandan beri takım yönetiminde bazı değişiklikler yaşandı. Volkswagen Motorsport'un eski patronu Jost Capito takım patronu ve CEO olarak görevlendirilirken, o dönem Alman üreticide çalışan François-Xavier Demaison ve Sven Meets sırasıyla teknik ve  sportif direktör olarak atandılar.

Bu ve diğer değişikliklerle beraber takım, bir aile şirketinden yapılandırılmış bir organizasyona dönüşmüş oldu.

2021 sezonu, daha yapılanmanın ilk yılı olmasına rağmen önceki üç yıldan daha iyiydi ve takım, yıllar sonra ilk sekize girdi.

Motorsport.com'a konuşan Capito, yaptıkları kritik değişiklikler sayesinde takımın artık bir aile şirketi olmaktan çıktığını ve şimdi "iyi yapılandırılmış bir mühendislik şirketine" dönüştüğünü söyledi.

Capito, "Her şeyden önce, Williams'a geldiğiniz zaman bu markaya büyük saygı duyarsınız."

"Sonuçta Williams, geçmişte büyük başarılara imza atan ve büyük bir geçmişi olan harika bir takım."

"Personel anlamında pek bir değişiklik yapmadık fakat yaptığımız bazı kritik değişiklikler oldu. Bence asıl yardımcı olan şey takım ruhunu yükseltmek ve takıma, gururunu geri kazandırmak oldu."

"Artık sonuncu olmayı kabul etmiyoruz. İlerlemek istiyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Fakat bu, aynı zamanda iyi bir takım ruhu da gerektiriyor. Sahip olduğumuz yolculuğun tadını çıkarmalıyız."

"Bence asıl mesele buydu. Sonrasında puanlar için mücadele edip, bazı puanlar kazandığımız bir konuma gelmek ve ardından da pastanın üzerine krema olan Spa'daki podyumu kazanmak, sadece yarış pistindeki takımı değil, tüm şirketi güçlendirdi." dedi.

Williams FW44

Williams FW44

Photo by: Williams

Takımda yapılan önemli değişikliklere tekrar değinen Capito, "Süreçler geliştirdik, farklı yapılar oluşturduk. Şirket içi iletişimi artırdık."

"Şirketteki değerlerimizi ve şirkette olmasını istediğimiz davranışları oturttuk."

"Bence bir aile şirketine kıyasla, iyi yapılandırılmış bir mühendislik şirketi haline geldik." dedi.

Capito, takımın yaşadığı düşüşün kısa vadede düzeltilebilecek bir şey olmadığını kabul etti. Ayrıca geçen yıldan beri yürürlükte olan bütçe sınırının da kendilerine yardım etmediğini söyledi.

Capito, "Takımı istediğimiz seviyeye getirmek için önümüzde daha uzun bir yol var. Bu bir yılda düzeltilip, geri getirebileceğiniz bir şey değil, bu yüzden yapılması gereken çok daha fazla şey var."

"En iyi takımlara kıyasla hâlâ yetersiz kaldığımız noktalar var ve bu da son son yıllarda yatırım yapılmamış olmasından kaynaklanan bir şey. Geçen yıldan beri bu alanlarda bütçe sınırıyla kısıtlanıyoruz."

"Fakat şimdi herkes sıfırdan yeni bir araçla başlıyor ve kimsenin gelecekte nerede olacağını tahmin etmesi mümkün değil. Dolayısıyla çoğu şey, rakiplerimize kıyasla nasıl gelişebileceğimize bağlı olacak." dedi.

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