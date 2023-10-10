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Williams, Katar GP'den hayal kırıklığıyla ayrılıyor

Williams takım patronu James Vowles, pazar günü puan almayı hedeflediklerini ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduğunu söylüyor.

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Alex Albon, Williams FW45

Katar Grand Prix'si Williams pilotları için zorlu bir sınav oldu ve Logan Sargeant bununla tam olarak başa çıkamadı.

Sprintte puan almayı başaran Alex Albon ise Pazar günü 13. oldu ve o da umduğunu bulamamış olacak.

İngiliz takım patronu James Vowles, hafta sonunun ardından yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Vowles, "Bu hafta sonu karışık duygular içindeydik. Cumartesi günkü sprint yarışı başarılı geçti ve iki değerli puan kazandık. Teorik olarak aracımız için uygun olmaması gereken bir pistteydik. Fakat Cumartesi günü FW45 en uygun ayarlara sahipken, Pazar günü için aynı şey söylenemez."

"Yarışta puan alamadık; dahası rakiplerimize kıyasla şampiyonadaki avantajımız azaldı."

"Bunun nedeni Grand Prix sırasında karşılaştığımız bir dizi zorluktu. Umutlarımız yüksekti, ancak hız beklentilerimizi karşılamadığı için gerçekleşmedi."

"Alfa Romeo bu sonuçla şampiyonadaki farkı azalttı ve şu anda iki takım arasında çok fazla puan farkı yok."

"Bunun farkındayız ve sezon sonunun bitimine epey yarış olduğunun farkındayız."

"Elde etmek için epey çabaladığımız 7. sırayı korumak için çok şey yapmamız gerektiğini biliyoruz."

"Austin ve Brezilya'daki hafta sonlarında yine sprint mücadeleleri olacak. Arka arkaya gerçekleştirilecek önümüzdeki üç yarış, 7. sırayı korumak için doğru miktarda puan kazanma fırsatı veriyor."

"Sezonu iyi bir sonuçla bitirmek için ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuza eminim." dedi.

Alex Albon, Williams FW45

Alex Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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