Williams, Kanada'da puanlar kazanabilmek için nasıl her şeyini verdi?

Takım patronu James Vowles, başlangıçta Montreal için tasarlanmayan bir güncelleme paketini hızlı bir şekilde hazırlama çağrısında bulundu ve fabrika, Albon'un aracı için yeterince yeni parça üretmeyi başardı.

Buna ek olarak, Albon'a hafta sonu boyunca ekstra bir avantaj arayışında yepyeni bir Mercedes güç ünitesi verildi.

Mükemmel bir strateji kararıyla Albon, Q2 seansında kuruyan pistte kuru zemin lastikleriyle en hızlı isim oldu ve yarışa dokuzuncu başladıktan sonra tek pit stopla yedinci sıraya yükseldi ve rakiplerini geride tutmak için tüm yarış bilgisini kullandı.

Autosport tarafından kendisine yarışı sorulan Albon, "Takıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Son iki haftadır hem simülatör çalışması hem de James ile çalışmak için fabrikadaydım."

"Barselona'dan sonra ne kadar geride olduğumuzu size anlatamam, sınırdaydık ve güncellemeyi Kanada'ya hızlı bir şekilde yapmaya karar verdik."

"Fabrikadaki insanlar, kompozitler ve herkes; aslında James ve ben onlarla buluşmaya ve bu güncellemeyi Kanada için nasıl hazır hale getirmemiz gerektiğini tartışmaya gittik, çünkü bu Monza yarışlarından biri gelene kadar muhtemelen tek şansımız olacaktı."

"Ve çocuklar bunu hazır hale getirmek için canla başla çalıştılar ve bunu araca takabilmek harikaydı."

"Bu hafta sonu yeni bir güç ünitesi bile taktık, bu hafta sonu için her şeyimizi ortaya koyduk, aslında hafta sonuna gelirken bazı açılardan biraz baskı altındaydık. Ve başardık, bu yüzden çok mutluyum." demişti.

Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Williams

Vowles, takımın Montreal'i puan almak için bir şans olarak gördüğünü ve bu nedenle hazırlıklarında taş üstünde taş bırakmadığını doğruladı.

Autosport'a verdiği demeçte Vowles, "Bu yıl her şeyimizi ortaya koymamız gereken birkaç yarışın altını çizdim, bu da onlardan biriydi."

"Ve temiz uygulama oldu, zar atma zorunluluğu yoktu. Sıralamaların 2. seansında zar atmış gibi göründüğümüzü biliyorum ama bence bu sadece iyi bir uygulamaydı."

"Ve sonra araçtan çıkarabileceğimizi çıkarmalıydık. Çünkü - zorlanacağımız- bazı pistler olacak, bunu biliyoruz - ve size şimdiden Budapeşte'yi söyleyeyim, ıslak olmadığı sürece zorlanacağız."

"Ama başarabileceğimiz pistler de olacak. Bu da onlardan biriydi ve oralarda her şeyimizi ortaya koyuyoruz." dedi.

Vowles, yedek parçalarda yaşanan genel sıkıntı nedeniyle takımın zaten zor durumda olduğunu doğruladı ve fabrikanın güncellenmiş paketi Albon'un aracına hazır hale getirmek için ekstra sıkı çalışması gerektiğini vurguladı.

Vowles, "Neredeyse yetişmeyecek olan haftalar süren bir çalışma."

"Burada sahip olduğumuz şeyi sunmak için bir organizasyon, bir ekip olarak bir araya geldiler. Ve eminim ki bu güncelleme olmasaydı puanları kutlayamazdık."

"Özellikle [parça] sıkıntısı çekiyorduk çünkü Barcelona'da sadece biz değil herkes için de güçlü bir yıpranma vardı."

James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing, Takım Müdürleri Basın Toplantısında Fotoğraf: Motorsport Images

"Ve bir güncellemeyi taahhüt ettiğinizde geri dönüşü olmaz, başarısız olamazsınız, onu hazırlamanız gerekir. Ve bu yönde bir karar verdik."

"Verdiğim karardan çok memnunum ama aynı zamanda ekiple zaman geçirdiğimden de emin oldum, sadece hafta sonlarını bırakmalarını, akşamları bırakmalarını istedim, hadi buna devam edelim ve onlarla oldum."

"Ben ve birkaç kişi daha fabrikada gece geç saatlere kadar çalıştık. Fiziksel olarak yapıştırma gibi işler yapmadım, bu konuda hiç iyi olamam! Ama sadece ekiple birlikte çalıştım, çünkü harcadıkları zamanı ve çabayı takdir ediyorum. Ve bunu başardılar."

"Bu parçaları piste getirmek için ne gerekiyorsa yaptılar. Ekip çalışması fark yaratır derken bunu kastetmiştim. Ama bu aynı zamanda modern F1 yarışıdır." dedi.

En yeni parçaların gelecek pistlerde daha kullanışlı olup olmayacağı sorulduğunda Vowles şunları ekledi: "Daha kullanışlı olacaklar. Bunlar yere basma gücü sağladı, bu yüzden her yerde size yardımcı oluyorlar."

"Aracımız Montreal'e daha uygun, o pist de aracımız için daha dostça. Avusturya'nın da çok kötü olmayacağını düşünüyorum, Silverstone, belki biraz daha zor olabilir. Budapeşte çok zor olacak."