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Formula 1 Kanada GP

Williams kaçan fırsat nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Williams takım patronu James Vowles, Kanada’da kaçan puan fırsatları nedeniyle üzgün.

Ezel Tan
James Vowles, Team Principal, Williams Racing

Fotoğraf: Francois Tremblay

Kanada'da Williams puan almak için gerçek bir fırsat yakaladı çünkü Alex Albon, yeniden startın ardından, iki rakibini - Daniel Riciciardo ve Esteban Ocon - geçmiş ve dokuzuncu sıraya yükselmişti.

Sonraki yirmi küsur tur boyunca ilk onda kalmaya devam etti fakat sonrasında Carlos Sainz'la beraber talihsiz bir olaya karışınca yarışa veda etti.

Takım patronu James Vowles hafta sonunu şöyle özetledi: "Kanada Grand Prix'si zor ve çetin geçti. Yarış tahmin edilemezdi, gridin her yerinde ataklar vardı ve bu da sporumuz için harikaydı.”

“Start pistteki koşulların çok zor olduğu bir zamanda verildi ve sürücülerin çoğu geçiş lastikleriyle başladı. Fakat durum giderek düzeldi ve kuru zemin lastiklerine geçilecek gibi görünüyordu fakat yağmur tekrar geldi, bu yüzden aynı lastiklerle kalmak zorunda kaldık. Ancak yarışın sonuna yaklaşırken asfalt kurudu ve kuru zemin lastiklerine geçtik.”

“Olumlu yönden bakacak olursak, hava koşullarından bağımsız şekilde rekabetçiydik. Hafta sonu boyunca aracımız ilk onda kalmamızı sağladı ve bu da puan için mücadele etme fırsatı verdi. Dahası, yarış sırasında verdiğimiz kararlar ilk ona ulaşmamızı sağladı.”

“Maalesef Alex kendi hatası olmayan bir yarış kazasına karıştı. Yarış dışı kaldı ki bu üzücü bir durum çünkü ilk ona girmek için çok çaba sarf etmişti. Aracın hızı yükselmesine izim vermişti.”

Logan Sargeant, Williams Racing, Alex Albon, Williams Racing

Logan Sargeant, Williams Racing, Alex Albon, Williams Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Logan'a gelirsek, böylesine zor koşullarda hatalar yaptı ve bu da başarısızlığa yol açtı.”

“Alpine puan kazandığı için bu durum hayal kırıklığı yaratıyor ama yine de şunu söylemek istiyorum: yüksek yere basma gücü gereken Monako'da rekabetçiydik. Şimdi tamamen farklı ayarlar gerektiren yani düşük yere basma gücü pistinde yine rekabetçiydik ve puan kazanabilirdik.”

“Şampiyonanın ilerleyen aşamalarında aracımızın temposunu arttırmayı umuyoruz ki bu daha da yüksek pozisyonlar elde etmemizi sağlayacak.”

“Sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra, şimdi kalan yarışlar öncesinde iyimser olmak için nedenlerimiz var.”

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