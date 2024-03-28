Williams: "Japonya'da yeniden iki araca sahip olacağız"

Williams geçtiğimiz kış boyunca bir dizi üretim gecikmesiyle karşılaştı ve bu da sezonun başlangıcına kadar yedek bir araç üretmek yerine diğer öğelere öncelik vererek kumar oynamasına neden oldu.

Bu karar Avustralya'da takımın başına adeta bela oldu ve Albon bir antrenman kazasında şasisine zarar verdi. Albon'a daha sonra takım arkadaşı Logan Sargeant'ın aracı verildi ve Amerikalı pilot hafta sonunun geri kalanında yarışı garajdan seyretti.

Yarış sonrası yaptığı bilgilendirmede Vowles, Albon'un hasarlı şasisinin gelecek hafta sezonun dördüncü turuna ev sahipliği yapacak olan Suzuka'ya gönderilmek üzere zamanında onarılması sürecini detaylandırdı.

"Şasiyi tamir edebileceğimizden eminim."

"Şasinin pazartesi sabahı çok erken saatlerde buraya [Grove fabrikasına] geri dönmesini sağlamak için önlemler aldık, sanırım gece saat 02:00 civarında geldi. Binanın içinde ekipler vardı, bunun üzerinde çalıştılar."

"Suzuka için yeterince erken bir zamanda şasiyi geri almak için iyi bir yerdeyiz. Aslında Melbourne'de, tahribatsız test olan NDT adı verilen fotoğraflar ve teknikler vardı. Hasarın ne kadar büyük olduğunu ve ne yapmamız gerektiğini tam olarak anlamamızı sağlıyor."

"Bu hazırlık çok önemliydi. Bunun anlamı, Pazartesi günü saat 02:00'de çalışmaların başlayabilmesiydi. Böylece çok fazla sorun yaşamadan Suzuka'da yeniden iki aracımız olacak."

James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing Fotoğraf: Motorsport Images

Williams, üçüncü bir şasi üzerinde çalışmaya devam ettikleri için Melbourne felaketinin tekrarlanmasına karşı savunmasız durumda.

Vowles, Williams'ın Albon'un şasisini onarmak için kaynak ayırmak zorunda kalmasının üç numaralı şasinin tanıtılmasını daha da geciktirebileceğini, muhtemelen Çin'den sonraya erteleyebileceğini kabul etti.

"Sezonun başlangıcındaki orijinal plan, ilk yarışta üç şasiye sahip olmaktı."

"Parçalar giderek daha fazla geciktikçe bu plan üçüncü yarışa kaydı ve o zamandan beri, özellikle de şu anda iki numaralı şasi üzerinde yaptığımız çalışmalarla birlikte, yine küçük bir miktar gecikme olacak."

"Hazır hale getirmek için kompozitlerde binlerce saat harcandı. Bu bir F1 takımındaki en büyük işlerden biri."

"Yakında bir şasiye sahip olacağız. Bu arada, önümüzdeki zorluklarla başa çıkmak zorundayız."