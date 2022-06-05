Williams, İspanya'nın ardından Monako'da güçlü görünmelerine şaşırmış

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Her ne kadar arka gruptan kurtulamamış olsalar da, Monako GP'si Williams'ın güçlü noktalarının öne çıktığı bir yarıştı -bir önceki hafta gerçekleşen İspanya GP'sinin aksine.

Alex Albon sıralama turlarında -kırmızı bayrakların da yardımıyla- bir AlphaTauri ve bir Aston Martin'i geride bırakırken, Nicholas Latifi ise Pazar günü yarışı 15. tamamlayarak sezonun en iyi sonuçlarından birini elde etti.

The Race'a konuşan Williams araç performans şefi Dave Robson, "Yere basma hassasiyeti açısından, yelpazenin iki ucu diyebileceğim Monako ve İspanya'da birbirinin tam tersi durumlar yaşadığımızı saklamak zor."

"Monako'da araç oldukça iyiydi. Lastik yönetiminde biraz zorluk yaşadık, ancak bu muhtemelen herkes için aynıydı ve sahip olduğumuz ekstra yere basma kuvvetinin o bölümde bize bir zararı olmadı. Bunu saymazsak, araç oldukça iyi tepkiler verdi."

"İspanya ise muhtemelen uzun süredir şüphelendiğimiz şeyi doğruladı."

Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Williams'ın nasıl bir gelişim eğrisi izleyeceğini bilmesi onlara avantaj kazandırıyor, ancak takımın yakında gelecek önemli güncellemeler ile ilgili nasıl bir süreç izleyeceği de önemli bir nokta.

Robson, "Rüzgar tünelinde iyi görünen yeterli miktarda parçaya sahibiz. Asıl soru, bütçe sınırını da hesaba kattığınızda, bir noktada rüzgar tünelindeki aracı yeterli görüp piste mi odaklanacaksınız, yoksa rüzgar tünelinde atabileceğiniz bir adım daha olup olmadığını mı düşüneceksiniz?"

"Aracı kesinlikle daha hızlı yapacak bazı parçalar var, ancak hala bu parçaların üretimine başlayacağımız tarihi düşünüyoruz."

"Önümüzdeki birkaç yarış için [Azerbaycan ve Kanada] tamamen farklı, daha düşük yere basma gücü isteyen pistlere geri dönüyoruz."

"Bu iki yarışta büyük bir güncellemeye sahip olacağımızı düşünmüyorum, sonrasında da bütün mesele yeni parçaları hangi yarışa getireceğimizle alakalı." dedi.