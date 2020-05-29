Williams ismi tarih olabilir

Williams, cuma sabahı yapmış olduğu açıklamada, takıma yeni yatırımcılar aradığını ve bu kapsamda takımın tamamını satabileceklerini duyurdu.

Sir Frank Williams'ın ekibi, aile tarafından yönetilen son bağımsız Formula 1 takımı konumunda yer alıyor ve hisselerin %52.3'ünü elinde bulunduruyor.

Taraftarlar genel olarak Williams adını Formula 1'de görmeye devam etmek istiyor. Ancak Claire Williams bunu garanti edemeyeceklerini söyledi.

RaceFans.net'e konuşan Williams, "Takımın adının ne olacağı ya da olmayacağına dair hipotez üretmek için erken. Bence Williams ailesi kesinlikle Formula 1'de Williams adını görmek istiyor. Ancak isim değiştirmek, takımın uzun yıllar boyunca Formula 1'de yarışmaya devam etmeyeceği anlamına gelmez. Bizim için bu, takımın geleceğini güvence altına almak ve başarılı bir geleceğe sahip olduğumuzdan emin olmakla ilgili."

Williams, takımın satışa çıkarılması kararının doğrudan COVID-19'la bağlantılı olmadığını belirtti.

"Bu kararı almamıza yol açan tek bir önemli faktör yok. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, finansmanı ve sonuç olarak Williams'ın rekabet gücünü arttırabilmek için bazı adımlar attık. Bu, devam eden süreç için bir sonraki adım olacak. Tüm bunları tek bir kilit faktöre bağlayamayız. Bizi bu kararı almaya iten bir dizi faktör var."

Sir Frank Williams, 1977 yılında kurduğu takımı bu güne kadar satmayı hiç düşünmedi. Ancak Claire, takımın hayatta kalması için başka çareleri olmadığını ima etti.

"Frank her zaman ilk başta takımı, işi ve çalışanlarımızı düşündü. Şimdi yaptığımız şey de tam olarak bu. Aynı şekilde Frank her zaman mümkün olduğunca rekabetçi olmak istiyordu. Bunu yapmamızın başlıca nedenlerinden bir tanesi, 2021'de kullanılmaya başlanacak olan yeni kurallardan faydalanmak ve bu takımı başarılı hale getirebilmek adına, mümkün olan en iyi hale getirmek için yatırım almak. Günün sonunda bizim için önemli olan tek şey bu."

Williams 2019'un Aralık ayında, kardeş şirketi Williams Advanced Engineering’in çoğunluk hissesinin satışı konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Williams Advanced Engineering’in satışından sonra da kurumsal borçları yeniden finanse etmişti. Bu kapsamda, Michael Latifi'nin babasından 56 milyon euro kredi almıştı.