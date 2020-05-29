Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Haberler

Williams ismi tarih olabilir

paylaşım
yorumlar
Williams ismi tarih olabilir
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 May 2020 11:16

Claire Williams, satılması halinde takımın "Williams" ismini taşımaya devam edip etmeyeceğinden emin değil.

Williams, cuma sabahı yapmış olduğu açıklamada, takıma yeni yatırımcılar aradığını ve bu kapsamda takımın tamamını satabileceklerini duyurdu.

Sir Frank Williams'ın ekibi, aile tarafından yönetilen son bağımsız Formula 1 takımı konumunda yer alıyor ve hisselerin %52.3'ünü elinde bulunduruyor.

Taraftarlar genel olarak Williams adını Formula 1'de görmeye devam etmek istiyor. Ancak Claire Williams bunu garanti edemeyeceklerini söyledi.

RaceFans.net'e konuşan Williams, "Takımın adının ne olacağı ya da olmayacağına dair hipotez üretmek için erken. Bence Williams ailesi kesinlikle Formula 1'de Williams adını görmek istiyor. Ancak isim değiştirmek, takımın uzun yıllar boyunca Formula 1'de yarışmaya devam etmeyeceği anlamına gelmez. Bizim için bu, takımın geleceğini güvence altına almak ve başarılı bir geleceğe sahip olduğumuzdan emin olmakla ilgili."

Williams, takımın satışa çıkarılması kararının doğrudan COVID-19'la bağlantılı olmadığını belirtti.

"Bu kararı almamıza yol açan tek bir önemli faktör yok. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, finansmanı ve sonuç olarak Williams'ın rekabet gücünü arttırabilmek için bazı adımlar attık. Bu, devam eden süreç için bir sonraki adım olacak. Tüm bunları tek bir kilit faktöre bağlayamayız. Bizi bu kararı almaya iten bir dizi faktör var."

Sir Frank Williams, 1977 yılında kurduğu takımı bu güne kadar satmayı hiç düşünmedi. Ancak Claire, takımın hayatta kalması için başka çareleri olmadığını ima etti.

"Frank her zaman ilk başta takımı, işi ve çalışanlarımızı düşündü. Şimdi yaptığımız şey de tam olarak bu. Aynı şekilde Frank her zaman mümkün olduğunca rekabetçi olmak istiyordu. Bunu yapmamızın başlıca nedenlerinden bir tanesi, 2021'de kullanılmaya başlanacak olan yeni kurallardan faydalanmak ve bu takımı başarılı hale getirebilmek adına, mümkün olan en iyi hale getirmek için yatırım almak. Günün sonunda bizim için önemli olan tek şey bu."

Williams 2019'un Aralık ayında, kardeş şirketi Williams Advanced Engineering’in çoğunluk hissesinin satışı konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. 

Williams Advanced Engineering’in satışından sonra da kurumsal borçları yeniden finanse etmişti. Bu kapsamda, Michael Latifi'nin babasından 56 milyon euro kredi almıştı.

Sonraki haber
Codemasters, Hanoi pist düzenine dair ilk araç üstü görüntüleri yayınladı

Önceki haber

Codemasters, Hanoi pist düzenine dair ilk araç üstü görüntüleri yayınladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Köles István Ákos

Çok Okunanlar

1
Formula 1

ROKiT ile anlaşmasını fesh eden Williams, F1 takımını satmayı düşünüyor!

2
Formula 1

Williams ismi tarih olabilir

1s
3
Formula 1

Williams, ROKiT ayrılığı sonrası renk düzenini değiştirecek

1s
4
Formula 1

Renault, 2020 sonrasında F1'de devam edeceğini doğruladı!

3s
5
Formula 1

Codemasters, Hanoi pist düzenine dair ilk araç üstü görüntüleri yayınladı

1s

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Williams ismi tarih olabilir
F1

Williams ismi tarih olabilir

Codemasters, Hanoi pist düzenine dair ilk araç üstü görüntüleri yayınladı
F1

Codemasters, Hanoi pist düzenine dair ilk araç üstü görüntüleri yayınladı

Williams, ROKiT ayrılığı sonrası renk düzenini değiştirecek
F1

Williams, ROKiT ayrılığı sonrası renk düzenini değiştirecek

Renault, 2020 sonrasında F1'de devam edeceğini doğruladı!
F1

Renault, 2020 sonrasında F1'de devam edeceğini doğruladı!

ROKiT ile anlaşmasını fesh eden Williams, F1 takımını satmayı düşünüyor!
F1

ROKiT ile anlaşmasını fesh eden Williams, F1 takımını satmayı düşünüyor!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.