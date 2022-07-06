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Formula 1 Haberler

Williams, neden İngiltere GP'si ile birlikte yeni bir araca geçiş yaptı?

Britanya GP'sine büyük güncellemelerle gelen Williams, yeni bir sayfa açtıklarını kabul ediyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Williams, neden İngiltere GP'si ile birlikte yeni bir araca geçiş yaptı?
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Williams, Britanya GP'sine getirdiği güncellemelerle birlikte aracın büyük bölümünü -taban, sidepod, motor kapağı, süspansiyon, difüzör, kanatlar ve iç aksamlar- kapsamlı şekilde elden geçirdi. Takım, sezonun ikinci yarısı için güçlü bir temel atmış olmayı umuyor.

Her ne kadar güncellemeleri deneyen Alex Albon değişken koşullar ve ilk turda yaşadığı kaza nedeniyle yeni paketi tam anlamıyla test edemese de, Silverstone hafta sonu genel olarak vadettikleriyle birlikte moralleri yükseltmiş durumda.

Yeni tasarım, Williams'ı Red Bull sidepod konseptine doğru kaydırdı, ancak değişiklikler bunun ötesine geçiyor, dolayısıyla Grove merkezli ekibin Red Bull'u basitçe kopyaladığını söylemek yanlış olur. Paket, takımın orijinal FW44'ün mevcut kurallar için en iyi performansı üretecek bir araç olmadığı konusunda hızlı bir şekilde karar vermesinin ardından aylarca süren çalışmaların bir sonucu demek daha doğru olacaktır.

Motorsport.com'a konuşan Williams teknik direktörü François-Xavier Demasion, neden yeni bir konsepte geçtikleriyle alakalı şunları söyledi: "Yeni bir araca sahip olduğumuzu söyleyebiliriz, çünkü değişmeyen parçaların listesi değişenlere göre çok daha kısa."

“Orijinal konseptimiz çoğunlukla düşük sürüş yüksekliği ile yere basma kuvveti oluşturmaya dayanıyordu. Bir süre sonra 'hayır, bu doğru yön değil' dedik.

"Sürüş yüksekliğini düşürmek ve arka taraftaki sertlikle başa çıkmak istediğimizde işler karmaşık bir hal alıyordu. Tabana tahta yerleştiriyorduk ancak pilotlarımız şikayetçiydi. Biz de diğer yöne gitmeye karar verdik." 

Alex Albon, Williams FW44, kicks up sparks

Alex Albon, Williams FW44, kicks up sparks

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Demasion, sözlerine şöyle devam etti: "Başka yönlere giden birçok başka araç gördük. Diğer yönlere ve diğerlerinin ne yaptığına bakmayacak kadar aptal değiliz."

“Ancak farklı bir yöne gitmek için hazır olmamız biraz zaman ve analiz gerektirdi, çünkü neyin ne olduğunu anlamadan sadece kopyalamak istemedik. Dolayısıyla aracı tamamen yenilememiz 10. yarışı buldu."

"Britanya'da birtakım şanssızlıklar yaşadık ancak bu elbette hikayenin sonu değil. Çoktan test edilmiş birçok farklı çözümümüz var ve bu konseptle devam edeceğiz. Artık yeni kapılar açabiliyoruz, önceki araç yeni çözümler konusunda sıkışıp kalmamıza sebep oluyordu."

“Yeni aracımız bize daha yüksek sürüş yüksekliğinde daha yumuşak bir sürüş gerçekleştirme seçeneği sunuyor. Yavaş bölümlerde mekanik tutuş eksikliği veya yere basma kuvveti eksikliğinden dolayı da fazla zaman kaybettirmiyor."

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