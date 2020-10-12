Williams, Imola’nın kısa hafta sonu planını Eifel GP’de denedi

Cuma günü 1. ve 2. antrenman seanslarının iptal olmasıyla takımlar Nürburgring’de sıralama turları öncesinde sadece 1 saatlik antrenman haklarıyla kaldılar, bu da bu ayın devamında Emilia Romagna GP’sinin düzenleneceği Imola pistinde deneyimleyecekleriyle benzer bir durum.

Imola hafta sonu için, Algarve Uluslararası pistinde düzenlenecek Portekiz GP’sinden dönüş yolculuğunun uzun sürmesi sebebiyle takımların sadece 90 dakikalık bir antrenman seansı olacak.

Williams’ın araç performansından sorumlu müdürü Dave Robson, “Biraz planlama biraz da şans” sayesinde geçen hafta “Imola hafta sonu planlarını tasarlamaya başladıklarını” söyledi. Bu sayede Cumartesi günü 3. antrenman seansında George Russell ve Nicholas Latifi o planı uyguladılar.

Motorsport.com tarafından beklenmeyen kısalıktaki Eifel GP hafta sonunun Imola planlarına katkısı bulunup bulunmadığı sorulduğunda Robson, “Dünkü seansın 60 dakika sürmesi haricinde - Imola’da 90 dk olacak - Imola’da yapmayı tasarladıklarımızın çoğunu Nürburgring’de antrenmanda test edebildik.”

“Bence çok büyük bir şey kaçırmadık, bunun bir sebebi de bugünkü seansın kazalar veya bayraklarla yarıda kesilmemesi oldu, yani neredeyse herkes tüm 60 dakikasını kullanabildi.”

“Bence Imola’da bugün yaptıklarımızdan farklı olarak yapacağımız şeyler olacaktır, henüz ne olduklarını bilmiyorum çünkü sıralama seanslarına yetişmeye çalışırken olanları derinlemesine inceleyemedik.”

“Ama Pazartesi günü oturup incelediğimizde aksini yapsaydık Imola planına ekleyemeyeceğimiz şeyleri plana ekleyeceğimizden eminim. Bence tüm resme baktığınızda zamanımız ve lastiklerimizle güzel bir sonuç çıkardık.” dedi.