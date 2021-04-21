Williams: "Imola'daki performansımız, başka fırsatımızın da olacağını gösteriyor"

Nicholas Latifi, yarışın ilk turunda Haas pilotu Nikita Mazepin ile çarpıştıktan sonra kendini bariyerlerde buldu. Yarışın ortalarında ise George Russell, Mercedes pilotu Bottas'ı geçmeye çalışırken büyük bir kazaya yol açtı.

İki pilotun da yarışı bitirememesinin "gerçekten sinir bozucu" olduğunu belirten Williams, aracın Imola'da gösterdiği cesaret verici hızdan biraz teselli oldu.

Hem Russell hem de Latifi, sıralama turlarında 2. bölüme ulaşırken, Russell kaza anında dokuzuncu sıra için bir Mercedes'le mücadele ediyordu.

Araç performansı başkanı Robson, "Karışık duygular içeren bir gün ve hafta sonu oldu."

"Sıralama turları daha iyi geçemezdi. Açıkçası Tsunoda bir hata yaptı ve bu bizim için bir hediyeydi ama onun dışında kazandığımız tüm sıraları kendi hakkımızla elde ettik."

"Bugün gerçekten biraz puan almak için iyi bir şansımız olduğunu düşündük. Başlangıçtaki karışık koşullar gerçekten ideal değildi ama sanırım onların adım adım üstesinden geldik ve bazı iyi kararlar aldık."

"Ancak, sonra hiçbir şey kazanamadan yarışı bitirmek, açıkçası çok sinir bozucuydu. Fakat sanırım tek olumlu nokta aracımızın ve hızımızın iyi olmasıydı."

"En azından kaza bizim atak yapmamızın bir sonucu olarak meydana geldi ve atak yapılan araç bir Mercedes'ti, ki bu uzun zamandır yapabildiğimiz bir şey değildi." dedi.

Williams'ın Imola'da gösterdiği gelişim, Grove merkezli takımın bu yıl 2019 Almanya Grand Prix'sinden bu yana ilk kez tekrar puan kazanmak için daha fazla şansa sahip olduğunu gösteriyor.

Robson, 2021'in geri kalanına olumlu bakıp bakmadığı sorulduğunda şu şekilde cevap verdi: "Açıkçası bilmiyorum. Ancak, şu an aracın iyi bir performans göstermesinden dolayı mutlu olduğumuzu düşünüyorum."

"Aracın bazı pistlerde, Russell'ın 14. sırayı aldığı Bahreyn'deki gibi, bazı pistlerde Imola'daki gibi davranacağını düşünüyorum."

"Yaklaşan her yarış için kendimize çok güvendiğimizi söyleyemem ama burada aracın daha iyi bir performans sergilediğini görmekten ve bazı fırsatların bizi beklediğini bilmekten kesinlikle memnunum."

"Bu hafta sonu büyük bir şansa sahip olduğumuzu sanmıyorum. Bence biz orayı hak ettik."

"Belki de bu pist bize çok uygundu ama bence buna benzer başka pistler de olacaktır."