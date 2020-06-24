Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
155 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Williams ile yollarını ayıran ROKiT, Mercedes'in sponsoru oluyor!

paylaşım
yorumlar
Williams ile yollarını ayıran ROKiT, Mercedes'in sponsoru oluyor!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Haz 2020 10:02

Motorsport.com, Mercedes'in ROKiT ile yeni Formula 1 sezonunun başlangıcında yürürlüğe girecek olan yeni bir sponsorluk anlaşması imzalayacağını öğrendi.

ROKiT, 2019 Formula 1 sezonunun başından itibaren Williams’ın isim sponsoru haline gelmişti ancak anlaşma Mayıs ayı sonunda aniden fesh edildi.

Fakat ROKiT, Williams ile yollarını ayırsa da F1'den çekilmeyecek.

Motorsport.com, ROKiT'in yeni sezon öncesinde Mercedes F1 takımının yeni sponsoru olacağını ve anlaşmanın yakın zamanda resmi olarak açıklanacağını öğrendi.

Bir Mercedes sözcüsü, takımın “ROKiT veya başka bir marka ile devam eden gizli ticari görüşmeler hakkında yorum yapamayacağını” söyledi.

ROKiT Grubu'nun bünyesinde telefon şirketi gibi çeşitli markalar yer alıyor ve normalde bu markaların logoları Williams F1 aracında görünecekti.

Williams ile yollarını ayırmasının ardından ROKiT,  diğer motor sporları faaliyetlerine bağlı kaldığını doğrulamıştı. Şirketin Venturi Formula E ve W-Series ile anlaşmaları bulunuyordu.

Bu anlaşmayla Mercedes, sezon başında takımın yeni ana sponsoru haline gelen INEOS'a bir başka önemli sponsor daha ekleyecek. Ayrıca halihazırda Petronas, Bose ve Monster Energy gibi önemli sponsorları da var.

ROKiT'in gelişi, Mercedes’in 2021 yılında 145 milyon dolarlık bütçe sınırı gelmesinden önce F1 operasyonunu daha kârlı hale getirme isteğine de destek verecek.

 
Sonraki haber
Ralf Schumacher, F1 ve Almanya için zorlu bir süreç bekliyor

Önceki haber

Ralf Schumacher, F1 ve Almanya için zorlu bir süreç bekliyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Williams ile yollarını ayıran ROKiT, Mercedes'in sponsoru oluyor!

58dk
2
Formula 1

Ralf Schumacher, F1 ve Almanya için zorlu bir süreç bekliyor

2s
3
Formula 1

Doktoru: "Zanardi'nin beyin hasarı, Schumacher'inki kadar büyük değil"

3s
4
Formula 1

Webber, Vettel'in 2020 sonunda F1'den ayrılacağından emin

5
Formula 1

Ecclestone: "Umarım Ferrari, Vettel'e adil davranır"

Son Videolar

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Son Haberler

Williams ile yollarını ayıran ROKiT, Mercedes'in sponsoru oluyor!
F1

Williams ile yollarını ayıran ROKiT, Mercedes'in sponsoru oluyor!

Ralf Schumacher, F1 ve Almanya için zorlu bir süreç bekliyor
F1

Ralf Schumacher, F1 ve Almanya için zorlu bir süreç bekliyor

Doktoru: "Zanardi'nin beyin hasarı, Schumacher'inki kadar büyük değil"
F1

Doktoru: "Zanardi'nin beyin hasarı, Schumacher'inki kadar büyük değil"

Spielberg'e 10 binden fazla virüs testi getirildi
F1

Spielberg'e 10 binden fazla virüs testi getirildi

Kanada GP, Ekim ayında F1'e ev sahipliği yapabilir
F1

Kanada GP, Ekim ayında F1'e ev sahipliği yapabilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.