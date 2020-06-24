Williams ile yollarını ayıran ROKiT, Mercedes'in sponsoru oluyor!

ROKiT, 2019 Formula 1 sezonunun başından itibaren Williams’ın isim sponsoru haline gelmişti ancak anlaşma Mayıs ayı sonunda aniden fesh edildi.

Fakat ROKiT, Williams ile yollarını ayırsa da F1'den çekilmeyecek.

Motorsport.com, ROKiT'in yeni sezon öncesinde Mercedes F1 takımının yeni sponsoru olacağını ve anlaşmanın yakın zamanda resmi olarak açıklanacağını öğrendi.

Bir Mercedes sözcüsü, takımın “ROKiT veya başka bir marka ile devam eden gizli ticari görüşmeler hakkında yorum yapamayacağını” söyledi.

ROKiT Grubu'nun bünyesinde telefon şirketi gibi çeşitli markalar yer alıyor ve normalde bu markaların logoları Williams F1 aracında görünecekti.

Williams ile yollarını ayırmasının ardından ROKiT, diğer motor sporları faaliyetlerine bağlı kaldığını doğrulamıştı. Şirketin Venturi Formula E ve W-Series ile anlaşmaları bulunuyordu.

Bu anlaşmayla Mercedes, sezon başında takımın yeni ana sponsoru haline gelen INEOS'a bir başka önemli sponsor daha ekleyecek. Ayrıca halihazırda Petronas, Bose ve Monster Energy gibi önemli sponsorları da var.

ROKiT'in gelişi, Mercedes’in 2021 yılında 145 milyon dolarlık bütçe sınırı gelmesinden önce F1 operasyonunu daha kârlı hale getirme isteğine de destek verecek.