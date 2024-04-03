Williams, ikinci aracı Japonya'ya hazırladı

Williams, son yarış Avustralya'da Alex Albon'un kaza yapması ve yedek bir şasiye sahip olmamaları nedeniyle tek araçla yarışmak durumundak almıştı.

Fakat takım Japonya için hasarlı şasiyi onardı ve bu hafta sonu tekrar iki araçla mücadele edecekler.

Hafta sonu öncesinde konuşan Williams'tan Dave Robson şöyle dedi: "Japonya'daki son yarışımızdan bu yana sadece birkaç ay geçti ve bu harika pisti yılın farklı bir zamanında kullanmak ilginç olacak."

"Hava tahmini daha serin bir hava vaat ediyor ve yarışı etkileyebilecek şiddetli sağanak ihtimalleri de var."

"Suzuka, araç, lastik ve sürücüler için zorlu bir pist. Pirelli bu hafta sonu yüksek yüklerle baş edebilmek adına en sert lastikleri sunacak."

"Serin koşullar lastiklerin çalışmasını etkileyecek, sıralama ve yarış için bu şartlarda doğru yaklaşımı bulmaya çalışacağız."

"Melbourne'den döndüğümüzden beri Grove'da pek çok çalışma yapıldı ve Suzuka'da iyi bir sonuç almak için mücadele etmeyi hedefliyoruz."

Alex Albon ise şunları ekledi: "En sevdiğim pistlerden biri olan Suzuka'yı ve muhteşem Japon taraftarları sabırsızlıkla bekliyorum."

"Avustralya'daki yarış umduğumuz gibi sonuçlanmadı, bu da başa çıkmamız gereken zorlukları daha da vurguladı."

"Buna rağmen, pistteki ve Grove'daki çalışanlarımız, kazadan sonra aracı toparlanmak ve zamanında piste çıkarmak için ciddi şekilde kenetlendiler."