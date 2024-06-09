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Williams iddialarına yanıt veren Sainz: "Henüz geleceğime karar vermedim"

Carlos Sainz, Williams takım patronu James Vowles'un kendisini almak için gösterdiği çabayı takdir etse de henüz gelecekle ilgili kararını vermediğini söylüyor.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, pit şeridinde

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

İspanyol pilot şu anda gelecek yıl için Williams ve Sauber/Audi'nin kendisine yaptığı teklifleri değerlendiriyor.

Sauber'in teklifi bir süredir gündemde olsa da Williams son haftalarda Sainz'ı takıma getirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Sainz, takım patronu Vowles'un kendisini takıma getirmek için ne kadar kararlı olduğunun farkında, fakat karar vermek için acele etmeyeceğini söylüyor.

Sainz, “James'in ilgisini ve bana karşı sarf ettiği nazik sözleri takdir ediyorum. Benim de ona ve ekibine karşı hissettiklerimin aynı olduğu söylenebilir."

"Ancak gelecek yıl nereye gideceğime henüz karar vermedim çünkü geçen gün basın toplantısında da söylediğim gibi,  işime çok fazla odaklanmış durumdayım."

"Şu anda aklımda her hafta sonu en iyisini yapmak var. Her hafta sonuna ayrı ayrı odaklanıp, podyum ya da galibiyet için mücadele ediyorum. Dolayısıyla, sürekli önemli bir hafta sonu yaklaşırken aklınızı geleceğe vermek çok zor."

"Menajerimle oturup konuşmak ve sonra nereye gitmek istediğime karar vermek için biraz zamana ihtiyacım olacak. Ancak şu anda kararlaştırılmış bir şey yok." dedi.

Sainz yaz tatiline kadar bekleyip bekleyemeyeceği sorulduğunda şunları söyledi: "Bilmiyorum. Bekleyebilir miyim yoksa karar daha erken mi verilir bilmiyorum. Şu anda bunu bilmiyorum."

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

Photo by: Francois Tremblay

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