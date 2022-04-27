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Formula 1 Haberler

Williams için Piastri iddiası

F1 padokundaki söylentilere göre Oscar Piastri, 2023 yılında Williams ile spora giriş yapabilir.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Williams için Piastri iddiası
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Avustralyalı genç yetenek, arka arkaya kazandığı üç şampiyonluğun ardından Formula 1'e girmeyi bekleyen isimler arasında en ön safhada yer alıyor ve olası bir boşlukta spora gireceği düşünülüyor.

Fakat Piastri'nin manevra alanı biraz kısıtlı çünkü şu anda Alpine'in sürücü akademisinde yer alıyor ve Fransız üretici, kendisini sadece dönüşü garantiyse başka takıma vermeye sıcak bakıyor.

Alpine'in kendi takımında Esteban Ocon'un uzun vadeli anlaşması var ve Fernando Alonso da en azından 2023 yılında da takımda kalacak gibi görünüyor.

Hal böyle olunca Piastri'nin yarışabileceği takım sayısı çok az görünüyor. Söylentilere göre Alpine, Piastri'yi gelecek yıl Williams'a kiralayabilir.

Böylelikle Piastri'ye yarışma fırsatı verecek olan alan Alpine, genç sürücünün deneyim kazanmasını sağlayacak ve kendisini istediği zaman ana takıma çekebilecek.

Oscar Piastri, Alpine

Oscar Piastri, Alpine

Fotoğraf: Alpine

Bu, bir nevi Mercedes'in George Russell için Williams'la yaptığı anlaşmaya benziyor. Fakat bunu yapmak kolay olmayacak çünkü Alex Albon hem iyi performans gösteriyor hem de Red Bull tarafından destekleniyor. Nicholas Latifi ise iyi performans göstermese de çok iyi sponsorlara sahip.

Ted Kravitz de Emilia Romagna GP sonrası bu söylentileri dile getirdi.

Kravitz, "PadoktaKİ son söylentilerden biri, Williams'ın Oscar Piastri'ye olan ilgisiyle bağlantılı."

"Bu, gelecek yıl için geçerli olan bir şey. Son önemde Piastri'nin potansiyel olarak Aston Martin'de olabileceğini söylemiştim ama bu konuda yanılmış görünüyorum. Aslında Piastri/Alpine, gelecek yıl için potansiyel bir yer olarak Williams'a bakıyor."

"Alex'in mi yok Nicholas'ın mı yerine geçeceğini bilmiyorum çünkü ikisi de bu takımda çok mutlu. Fakat sezonun ilerleyen kısmında dikkat etmemiz gereken bir konu olacak." dedi.

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