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Formula 1 / Son dakika

Williams için 2020'de yarışmak "çok önemli"

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Williams için 2020'de yarışmak "çok önemli"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
20 Nis 2020 16:51

Claire Williams, Williams takımının geleceği için Formula 1'in bu sene yarışmaya başlamasının çok önemli olduğunu söyledi.

2020 sezonunun ilk dokuz yarışı, devam eden koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi ve sezonun ne zaman başlayabileceği ile beraber nasıl yapılacağına dair belirsizlikler var.

10 takımın da bu salgın krizinden sağ çıkıp çıkmayacağına dair endişeler ortaya çıktı ve beklenen gelir kaybı öncesinde zaten ciddi maliyet düşürücü önlemler uygulanmaydı.

Sky Sports News ile yaptığı bir röportajda Williams F1 takım patronu vekili Claire Williams, küçük takımların krizden kurtulmasına yardımcı olmak için mümkün olduğunca erkenden yarışmaya başlamanın önemini açıkladı.

Williams, "Bunu yapmak için doğru zaman gelene kadar açık bir şekilde beklemek zorundayız. F1'in şu anda kendini bulması inanılmaz zor bir ortam." dedi ve ekledi:

"Son dört hafta boyunca takım patronları, FIA ve F1 arasında yapılan toplantılarda çok fazla zaman geçirdik ve bunun sonunda, hepimizin bu krizden sağlam bir şekilde çıkması için yapmamız gereken her şeyi yaptık."

"Bu toplantıların büyük bir kısmı, özellikle bizimki gibi bir takım için, tekrar yarışabileceğimiz zamanla ilgili oldu. Kalan gerçek bağımsız takımlardan biriyiz; rakiplerimizin çoğunun sahip olduğu desteğe sahip değiliz."

“Bizim için bu yıl yarışabilmek kesinlikle çok önemli. Ama dediğim gibi bunu, güvenli şartlar oluştuğunda yapmak gerekiyor."

"Sadece bu yıl pistlere geri dönebileceğimizi, yarışlara gidebileceğimizi umuyoruz, ki biz de o durumdan sonrasını halledebileceğimizi umuyoruz."

Birkaç F1 takım patronu, ekipler için şirketin finansal modelinde yaygın bir reform yapılmasını istedi ve 2021'den 100 milyon dolar gibi düşük bir bütçe sınırı talep etti.

Gelecek yıl için 175 milyon dolarlık bir bütçe sınırı üzerinde anlaşmaya varılmıştı ancak Williams, yeni finansal düzenlemelerin sporu mevcut krizden korumak için çok geç geldiğini söyledi.

Williams, "Bu düzenlemeleri belki iki yıl önce uygulamış olsaydık, hepimiz şu anki kadar endişeli olmayabilirdik." dedi ve ekledi: 

"Şu anda krize maruz kalıyoruz çünkü Liberty'nin getirdiği çok kapsamlı bir düzenlemeye, an itibariyle sahip değiliz. Ama bunun üstesinden geleceğimize güveniyorum, her zaman iyimser kalacağım."

"Bence bu hatalarımızı görmek için bir fırsat. Sanırım içinde bulunduğumuz model ile beraber Formula 1, herhangi bir kriz durumunda kendi kendini sürdüremeyecek bir duruma geldi."

"Sporumuzun hayatta kalması için, her takımı korumak için, şimdi yapabileceğimiz işin kesinlikle çok kritik olduğunu hissediyorum ve böylece, eğer bir daha benzer bir durum ortaya çıkarsa - ki umarım böyle bir şey olmaz - şu anda düştüğümüz zor durum yerine daha rahat bir bölgede olacağız."

Ancak Williams, ülkeler arasındaki seyahat yasaklarının ve olaylardaki değişkenliğin, yarışların yeniden başlayabileceği zaman konusunda kesin bir fikre sahip olunmasını zorlaştırdığını kabul etti.

Williams, "Formula 1 grubunun inanılmaz derecede sıkı çalışıyor. Diğer spor ligleri ile beraber çalışıp spor müsabakalarını tekrardan düzenlemek için fikir alışverişinde bulunuyorlar." dedi ve ekledi:

"Yarışlar güvenli olduğunda yapılmalı evet. Ama yine de yarışmamız gerekiyor. Formula 1'den aldığımız spor ve ödül parası, işimizi korumak için çok önemli. Eğer hiç yarış yapmazsak gerçekten çok zorlanacağız."

"Ama öncelikli pozisyon takımlarımızın güvenliği olmalı. Ortam tamamen güvenli olana kadar tekrar yarışamayız."

"Sezonun Temmuz'da başlayacağı hakkında söylentiler duydum. Eğer Temmuz ayında olursa, Williams da orada olacaktır."

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Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

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