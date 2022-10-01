Williams henüz Latifi'nin yerine kimi getireceğine karar vermedi.

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Williams, 2022 sezonunun ardından, son üç yıldır takım adına yarışan Nicholas Latifi ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kanadalı pilot, geride kalan süreçte beklentileri karşılayamadı ve bundan ötürü takımdan gönderilmesi pek de sürpriz değil.

Williams patronu Jost Capito, alınan sonuçlar göz önüne alındığında, yollarını ayırmalarının iki taraf için de iyi olacağını söyledi.

Capito, "Monza hafta sonunda, Nicolas'ın geçen yılki Abu Dabi'deki yarışın sonucundan ve sonrasındaki koşullardan etkilendiğini söylemiştim."

"Bence elde ettiği sonuçlar onun da bizim de beklentilerimizi karşılamıyor."

Press Conference Jost Capito, CEO, Williams Racing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bence üç yıllık işbirliğinin ardından artık başka seçenekler aramalıyız, bu hem takım hem de sürücü için iyi olacak." dedi.

Latifi'nin ayrılığı sonrası Alex Albon'un takım arkadaşının kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Capito, henüz ikinci pilotun kim olacağına karar vermediklerini söylüyor ancak Nyck de Vries ve Logan Sargeant'a olan ilgilerini gizlemiyor.

Capito, "Sanırım bunun için yeterli vaktimiz var. İşlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz ve zamanı geldiğinde gerekli açıklamayı yapacağız."

"Gelecek yıl birlikte çalışmak istediğimiz birkaç isim var ve bunlardan biri Nick de Vries."

"Elbette listemizde Logan Sargeant da var, kendisi genç sürücü programımızın bir parçası ve onu destekliyoruz"

"Bu ilk sezonu olmasına rağmen Formula 2'de iyi gidiyor ama listemize aldığımız tek kişi o değil." dedi.