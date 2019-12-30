Williams: “Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız”

2019 sezonu her açıdan Williams tarihinin en kötü sezonlarından biriydi.

Araç yıl boyunca o kadar kötüydü ki, George Russell ve Robert Kubica ikilisi diğer pilotların gerisinde sadece birbirleriyle savaşabildiler.

Sonuç olarak da sezonu sadece bir puanla son sırada tamamladılar.

Claire Williams, geçen sezon boyunca yapılan çalışmaların 2020'de gelişmelerine yardım etmesini umuyor.

RaceFans’e konuşan Williams, “Zor bir yıl geride kaldığında hâlâ olumlu bir deneyim ve sonuçlar çıkarmalısınız. Takımın ve bizimle çalışan herkesin problemleri tanımlamada harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Bu, gerçekçi ve dürüst bir yaklaşım gerektiriyordu ve aynı zamanda sorunları çözmek için çok çalışmalıydık.”

“Takım içerisindeki çalışmanın boyutu gerçekten çok büyük, ancak ne yazık ki insanlar pazar öğleden sonra yarışı izlemek için TV'lerini açtıklarında bunu görmediler. Ama biz takımı yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz ve gelecek yıl herkesin daha iyi bir ruh haline sahip olması için çabalıyoruz.”

“Benim için, bu yılın en önemli anlarından biri, Williams olarak zor zamanlarda vazgeçmemiş olmamız, aksine daha da sert mücadele etmemiz ve tüm gücümüzle savaşmaya devam etmemizdir. Bu çabanın başarı getireceğine içtenlikle inanıyorum.”

“Başarı sadece zorlukların üstesinden geldiğinizde gelir, çünkü kendi hatalarınızdan dersler çıkarırsınız ve geçen yıl bunu yaşadık, ancak takım moral ve ruh halini korumaya devam etti. Bunun ilerlememize izin vereceğini düşünüyorum ve umarım 2020 bizim için çok daha iyi bir yıl olacak.” dedi.

Çeviri: İnci Beğen