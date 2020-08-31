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Formula 1 / Son dakika

Williams: "Halo, Russell'ı yaralanmaktan korudu"

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Williams: "Halo, Russell'ı yaralanmaktan korudu"
Ekleyen:
, Editör

Claire Williams, Belçika Grand Prix'sinin ardından verdiği demeçte, Halo'nun George Russell'ın hayatını kurtardığını belirtti.

George Russell, Belçika GP'sinde Antonio Giovinazzi'nin kopan lastiğine çarpmış ve sonrasında da bariyerlere çarpmıştı.

Russell, kazanın ardından Halo sistemine minnettar olduğunu söylüyordu.

Claire Williams da benzer açıklamalarda bulundu.

Willimas, "Elbette, Williams için tarihi bir hafta sonuydu. Çünkü takım, Belçika Grand Prix'sinden önce Dorilton Capital tarafından satın alındı. Geleceğimiz artık güvence altında ve bu, Williams'taki herkes için harika bir haber."

"Yarış başlamadan önce bunun büyük ilgi uyandırdığı açık, ama Cuma günü işe döndük ve araçları piste gönderdik. Takım için normal bir çalışma günüydü, sıralama ve yarışa hazırlanıyorduk ve antrenman sonuçlarının herkesi mutlu ettiğini düşünüyorum."

"Sıralama turlarında, her iki sürücümüz de ellerinden gelenin en iyisini yaptılar, George Russell yine mükemmel bir tur attı. Ancak yarışın bizim için daha zor olacağını biliyordum. Ne yazık ki kaza yapan Antonio Giovinazzi'nin aracından kopan tekerlek, George'a çarptı ve kaza çok ciddi olsa da neyse ki kimse yaralanmadı.""

"Bence bu, birkaç yıl önce Formula 1'de kullanılmaya başlanan Halo sisteminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sürücüyü kesinlikle yaralanmaktan korudu."

"Takım şimdi Monza'daki İtalya Grand Prix'sine hazırlanıyor. Orası harika bir pist. Ama elbette İtalyan taraftarları özleyeceğiz."

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Editör Kemal Şengül

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