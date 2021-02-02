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Formula 1 / Son dakika

Williams: "Hakkımda söylenen şeylerin hepsini biliyorum"

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Williams: "Hakkımda söylenen şeylerin hepsini biliyorum"
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, Editör

Claire Williams, yöneticisi olduğu Williams takımının başarısızlığında çoğu zaman kendisinin hedef haline geldiğini ve sert eleştirilere maruz kaldığını söyledi.

F1'in eski ve köklü takımlarından Williams'ın satılacağı geçen yıl kesinleşmişti. Şu an satıldığı Dorilton Capital'ın yönetiminde F1 hayatına devam eden takımda Claire Williams uzun yıllar boyunca takım patron yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Claire Williams takımdaki son zamanları için "Takımdaki son üç yılım inanılmaz derece zordu." dedi ve Williams'ın sekiz yıllık düşüşü için şahsının hedef haline getirildiğini söyledi.

"Padokta sevilmeye hâlâ devam ediyorduk. Bizi seven ve destekleyen çok fazla kişi de vardı. Fakat takımın performansının istikrarlı bir şekilde düşmesi yüzünden oklar bana dönmeye başladı."

Williams, takımda lider o olduğu ve para kendisinde toplandığı için insanların bu tepkisinde bir yere kadar haklı olduğunu düşündüğünü belirtti.

"Bazen bazı kararlar alırsınız ve bunlar size doğru en doğru olan şey gibi gözükür. Sonra bir bakarsınız işler o yönde ilerlemiyor, işte benim başıma gelen de tam olarak buydu." 

Bunun için çok fazla eleştiriye maruz kaldığını ama tüm bunlara kulak asmanın bir süre sonra enerjisini negatif yönde etkileyeceğini, bu yüzden de dikkatini takıma odaklamaya çalıştığını ifade etti.

"Biraz daha zamanım ve param olsaydı bunu sanırım yapabilirdim. Ancak her yıl takıma 100 milyon dolar harcayan dev sponsoru olan bir otomobil üreticisinin sahip olduğu lükse sahip değildik." 

Williams'ın görevi boyunca aldığı eleştiriler sadece bu yönde değildi. F1'de bir kadın olarak yönetici pozisyonunda bulunması onun cinsiyeti üzerinden aşağılanmasına da neden oldu.

Özellikle sosyal medyadaki tepkilerin bir süre sonra taciz boyutuna geldiğini ifade eden Williams, "Bu defalarca gündeme geldi... Hakkımda  'Ah, çünkü o bir kadın' ,  'İşin başında olmasının sebebi zaten babası' , 'Frank'ın kızı olduğu için orada', 'Gönderin o kadını'   gibi çok fazla şey söylendi. Hepsini biliyorum."   

"Ben babamın kızıyım ve bu işte bulunmamın nedenlerinden biri tabii ki buydu. Tanrı aşkına... çünkü biz bir aile takımıyız."

"Williams'taki insanlar, ileride yine Williams soyundan birinin gelip takımı yönetmesini istiyordu, bütün mesele zaten buydu."

"Yani Williams'ı babamdan devraldığım gerçeğini sertçe eleştiren biri, bunun bir aile mirası olduğunu ve bizim gelecek neslimiz için ne kadar önem farz ettiğini gözden kaçırıyordu."

Claire Williams aslında, babasının onu kendi ekibinde çalıştırmak istemediğini ve ona daha çok basın, medya gibi başka bir pozisyonda görev vermek istediğini de açıklamış oldu.

“Babam çok netti. Adam kayırmıyor ve çocuklarının Williams'ta çalışmasını istemiyordu. Ağabeyimin zaten orada bir işi vardı ve kızının da orada çalışmasına pek hevesli değildi."

Üç ay boyunca kendisine verilen bu görevi de deneyimleyen Claire Williams, "Ama neyse ki belli bir süre sonra babam gönülsüzce de olsa bana bir şans vermeyi kabul etti. Eğer böyle olmasa belki 20 yıldır hala o pozisyonda olacaktım." 

“Her zaman benden istenileni yaptım. Williams'ın 20 yıllık basın sorumlusu da olsam mutlu olurdum. Orası çalışmak için harika bir yerdi, çok büyük bir ayrıcalıktı. Eminim ki her koşulda, her dakikasından keyif aldım." dedi.

Claire Williams, 2013’te yönetime geçtikten sonra takımı dokuzunculuktan üçüncülüğe çıkarmış ve uzun bir süre boyunca takımı üst sıralarda tutmayı başarmıştı.

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Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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