Williams, Haas ve Alfa Romeo'yla yarışmayı hedefliyor

Williams bu yıl çoğu yarışta olduğu gibi sıralama turlarında bir kez daha son iki sırada yer aldı.

Bununla birlikte George Russell, orta grupta mücadele eden Haas ve Alfa Romeo'ya nispeten daha yakındı.

Seans sonra konuşan takımın yarış mühendisi Dave Robson, hedeflerinin yarışta bu iki takıma karşı yarışmak olduğunu söyledi.

Robson, “Cuma gecesi toplanan bilgileri kullanarak, sıralama turlarından önce aracın ayarlarını hafifçe değiştirdik ve bu, sıralama turlarının ilk bölümünde Alfa Romeo ile olan farkı önemli ölçüde azaltmamızı sağladı.

"Genel olarak baktığımızda aracın hızı beklendiği gibiydi, ancak bir kez daha araçtan en iyi şekilde faydalanma konusunda iyi bir iş çıkardık ve her iki sürücü de güçlü performans sergiledi."

"İkinci seansta, yüksek depo ile sergilediğimiz performans düşük yakıt yüküyle olan performansımızdan daha rekabetçi. Gece boyunca araçta yaptığımız değişikliklerin bunu etkilemesini beklemiyoruz ve bu yüzden yarın hem Haas hem de Alfa Romeo’ya meydan okumayı bekliyoruz." dedi.

George Russell da seansın iyi geçtiğini dile getirdi.

"Bizim için iyi bir son sıralama turları seansıydı. Hafta sonundan önce ve dünden sonra, bir sonraki araçla aramızda bir saniye olmasını bekliyorduk. Sanırım 0.3 saniye var, ikinci çeyrekte de ikinci olduk. Küçük zaferlere bile sevinmelisiniz araçtan en fazlasını çıkardığınız için mutlu olmalısınız. Yarışta elimizdeki her şeyi yapacağız, çünkü bu yıl bu son fırsat olacak. ”

Robert Kubica ise son sıralama turlarının beklediği gibi gittiğini söyledi.

"Kolay bir seans değildi. İlk denememde küçük bir sorun yaşadık, bu yüzden şartlar hakkında güven ve bilgi eksikliği oldu. Sonunda makul bir tur atmayı başardım, ancak maalesef beklendiği gibi hızımız buydu. Yarış uzun olacak ve elimizden gelenin en iyisini yaptığımızdan emin olmalıyız. Zor olacak, ama ne olacağını göreceğiz ve yarın eğlenmeye çalışacağız.