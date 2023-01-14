Williams, Gulf Oil ile mi anlaştı?

Haberi dinle

Motor sporları dünyasının ikonik sponsoru Gulf Oil, daha önce McLaren'la çalışıyordu fakat taraflar sürpriz şekilde 2022 yılının ardından yollarını ayırdılar.

Gulf Oil ve McLaren arasındaki ortaklık gayet iyiydi. Hatta taraflar 2011 Monako GP'sinde özel bir renk düzeniyle yarıştılar ve bu renk düzeni epey ilgi gördü. Yine de taraflar, mevcut anlaşmayı uzatmama kararı aldılar.

Fakat Gulf Oil, motor sporlarından çekilmek istemiyor ve bundan ötürü başka takımlarla görüşüyor.

Geçtiğimiz günlerde markanın sosyal medya hesaplarından, yakında F1'le ilgili önemli bir haber açıklayacakları paylaşımı yapıldı. Bu da başka bir takımla anlaştıklarının habercisiydi.

Şimdi bu takımın Williams olduğu iddia edildi.

RacingNews365'e göre Williams, bu markayla önemli bir anlaşma imzaladı ve ortaklık yakında resmen açıklanacak.