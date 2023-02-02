Williams, Gulf ile ortaklığını yanlışlıkla açıkladı mı?
Williams'ın Gulf ile anlaştığı ve bunu da yanlışlıkla paylaştığı iddia ediliyor.
Amerikan petrol şirketi Gulf Oil International, 2022'nin sonunda McLaren ile olan işbirliğini devam ettirmeme kararı aldıklarını açıklamıştı.
Ancak Gulf Oil, Formula 1'den tamamen ayrılmayacaklarını, aksine yeni sezonda başka bir takımla ortaklık kuracaklarını doğrulamıştı.
Bu takımın hangisi olacağı büyük merak konusuydu ve çok geçmeden Williams ile anlaştıkları haberleri gelmeye başladı.
Söylentilere göre Gulf'un yeni partneri, bünyesinde Amerikalı Logan Sargent'ın da bulunduğu Williams olacak. Bu ortaklıkta, Williams'ın akademisinde yer alan ve uzun yıllardır Gulf tarafından desteklenen Franco Colapinto'nun da payı var gibi görünüyor.
Bu haberin 6 Şubat'taki takım lansmanında teyit edilmesi bekleniyordu fakat Williams, yaptığı bir hatayla Gulf Oil'le olan ortaklığını erkenden duyurdu.
İddiaya göre takımın resmi web sitesindeki "Ortaklar" bölümünde Gulf'e ayrılmış bir sayfa yer alıyor.
Sayfa birkaç saat boyunca erişime açık kalırken, sonrasında tamamen kapandı. Fakat çeşitli programların yardımıyla tekrar görülebiliyor.
Şimdi Gulf'un sadece bir sponsor mu yoksa isim sponsoru mu olacağını görmek için lansman gününü beklemek gerekiyor.
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