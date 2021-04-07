Williams gözünü orta gruba dikti

İngiliz ekip, geçen yılı son sırada tamamlamıştı ancak yılın sonuna doğru hem Haas hem de Alfa Romeo ile yarışabiliyorlardı.

Bu yıl Williams'ın Haas'ın önüne geçeceğine kesin gözüyle bakılıyordu, çünkü Amerikalı ekip kaynaklarını gelecek yıla ayırmış durumda.

Bahreyn'de beklendiği üzere Williams, Haas'ın önündeydi ve orta gruba daha yakın görünüyordu. Yine de Alfa Romeo kadar büyük bir adım atmayı başaramadılar.

Bahreyn'deki yarışın ardından değerlendirmelerde bulunan Robson, "Orta gruptaki takımlardan o kadar da uzak değiliz."

"Elbette aradaki fark hâlâ istediğimizden daha büyük, ancak düzenli olarak bu grupta savaşmayı planlıyoruz. Alfa Romeo geçen yıla göre ileriye doğru iyi bir adım attı, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde açığı kapatırsak orta grupta rekabet edebiliriz." dedi.

Alfa Romeo'nun kaydettiği ilerlemenin Ferrari'nin yeni güç ünitesiyle ilgili olup olmadığı sorulduğunda Robson şunları söyledi: “Bir şey söylemek çok zor. Sanırım bu ilerlemenin bir kısmı güç ünitesinden kaynaklanıyor."

"İlginç şekilde Haas'a bakarsanız, durum benzer görünmüyor, ancak sürücü kadrolarını tamamen değiştirdiler, bu yüzden hemen sonuç çıkarmak istemiyorum."

"Ferrari güç ünitesinin geçen yıla göre geliştiğinden oldukça eminim, ancak bu ilerlemeyi tam olarak değerlendiremiyorum."