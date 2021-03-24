Williams, gelecekte Renault'nun B takımı olmaya sıcak bakmıyor

Grove merkezli takım yeni sahipleri Dorilton Capital’ın altında, gridde yeniden üst sırala dönmek için bir değişimden geçiyor.

Mercedes'le yakın bir teknik ortaklık anlaşması imzalamalarına ve bunun bir parçası olarak 2022’den itibaren ilk defa müşteri vites kutularını ve hidroliklerini kullanacak olmalarına rağmen Williams’ın Renault’yla bir tür ortaklığa imza atacağı yönündeki spekülasyonlar devam ediyor.

Bu spekülasyonlar, Renault Grubu CEO’su Luca de Meo’nun, Alpine’in F1’deki başarısını artırmak adına olası ortak takımlarla çalışmanın faydalı olabileceği yönündeki yorumlarından doğuyor.

Fakat Williams CEO’su Jost Capito, takımın teknik ortaklıklara açık olduğunu ve pek tabii her zaman bir üreticiden motor almak zorunda olsa da söylese de bağımsızlıklarından vazgeçmeyi düşünmediklerini belirtti.

Gelecekte olası bir üreticinin Williams’la F1’e girmesi konusunda Capito şunları söyledi: “Eğer sonuçlarımızı geliştirirsek, üreticilerin spora girmesi için daha cezbedici bir hal alırız, fakat açık hedefimiz bağımsız bir takım olarak kalmak ve başka herhangi bir takım ya da üretici tarafından satın alınmamak. ”

“Williams her zaman bağımsız olmuştur, bugünkü A ve B takımları gibi bir ilişkisi olmamıştır. Bizim için bir B takımı olmak, bağımsız takım sahipliği olmaması ya da başka bir üretici veya Formula 1 takımının sahipliği altında olmak manasına geliyor. Ve bu bağlamda, bir B takımı olmak istemiyoruz.”

“Biz A takımı olmak istiyoruz çünkü yarışmak bizim temel iş planımız ve gelecekte de öyle kalacak, yani kimin yarışıp kimin yarışmayacağına karar veren bir üreticiden bağımsız olacak. Bu bizim varlığımızı zora bindirirdi.”

Renault iddiaları Williams’ın 2022 itibariyle Fransız üreticiyle teknik işbirliği imzalayacağını belirtse de Capito, takımın Mercedes’le olan mevcut sözleşmesine saygı duyacağını söyledi ve şu anda ortak değiştirme gibi bir isteklerinin bulunmadığını ifade etti.

Capito, “Mercedes’le iyi bir ilişkimiz var ve birkaç yıl daha devam eden bir sözleşmeye sahibiz. Bu sözleşmeye saygı gösteriyoruz çünkü bu ilişkiden memnunuz.”

“Gelecekte takımların kendi motorlarını üretmeye başlayacağını sanmıyorum, yani her zaman bir motora ihtiyacımız olacak. Ayrıca vites kutusunun da buna dahil olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.”

“Motorlar ve vites kutuları üretici tarafından -örneğin Mercedes gibi- birlikte üretiliyor. Ve bu yüzden biz de, 2022 itibariyle tüm güç ünitesi aksamını birlikte almanın mantıklı olacağı kararına vardık.”

“Fakat yine de bu koşullar altında bağımsız olduğumuzu düşünüyoruz. Bağımsızlık, birlikte çalışacağınız ortakları sizin seçebilmenizdir.” diyerek sözlerini tamamladı.