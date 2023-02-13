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Williams, FW45'in ilk pist üstü fotoğraflarını yayınladı

Williams, Williams FW45'e dair ilk pist üstü fotoğrafları yayınlarken, Alex Albon ilk testin iyi geçtiğini söyledi.

Kemal Şengül
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Williams, FW45'in ilk pist üstü fotoğraflarını yayınladı
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Williams, 2023 Formula 1 sezonunda yarışacağı yeni FW45'i bugün itibariyle resmen tanıttı. Aslında takım kısa bir süre önce lansman yapmıştı fakat burada sadece renk düzenini gösterdiler.

Takım, gerçek FW45'e dair ilk fotoğrafları yayınladıktan kısa bir süre sonra, Silverstone'da bir "shakedown" yani ilk sürüş gerçekleştirdi.

Alex Albon, Williams FW45

Alex Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Williams F1

Bu etkinlikte Alex Albon ve Logan Sargeant yeni aracın tadına ilk kez baktılar fakat kurallar gereği sadece 100 km sürüş yapabildiler.

Etkinliğin ardından konuşan Taylandlı sürücü şöyle dedi: "Şu anda yeni araçtan çok memnunum."

"Takımın geçen yıl yaşadığı sorunlardan bazılarını çözmeyi başardığını net şekilde söyleyebilirim."

"Sezon başlamadan önce kendinize her zaman pek çok soru sorarsınız fakat cevabını sadece pistte alırsınız."

"Henüz tahminlerde bulunmak istemiyorum, çünkü aracın rekabet gücünü diğerleriyle kıyaslamadan belirlemek mümkün değil fakat doğru yönde ilerlediğimiz aşikar"

"Önemli olan da bu. Bahreyn'deki testlere gitmeden önce iyi bir temelimiz var."

Etkinlikte alışıldığı üzere Pirelli'nin demo lastikleri kullanıldı.

Alex Albon, Williams FW45

Alex Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Williams F1

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