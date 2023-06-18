Kayıt Ol
Önceki / Szafnauer: "İspanya'dan sonra Gasly ve mühendislik ekibiyle bir araya geldik" Sonraki / Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Williams, FW45'i nasıl elden geçirdi?

Williams, Kanada'ya 2023 Formula 1 aracından daha fazla performans elde etmek amacıyla FW45 için oldukça büyük bir güncelleme paketiyle geldi.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Williams FW45

Bu hafta sonu sadece Alex Albon güncellemelere sahipken, Logan Sargeant'ın bunları kullanabilmesi için en azından Avusturya'daki bir sonraki yarışa kadar beklemesi gerekiyor.

Değiştirilen parçaların listesi taban gövdesi, sidepod ve motor kapağı kaportasını içeriyor. Ancak revize edilmiş bir ayna düzeni, yeni bir halo kaplaması, süspansiyon kaplamaları için yeni dış geometri, arka fren kanalları ve arka kanat kenar plakaları da var.

Tüm bunlar, her bir yüzey tarafından oluşturulan çeşitli akış yapılarının daha etkili bir şekilde etkileşime girebilmesi için bir araya getirildi.

Araç performansı başkanı Dave Robson'ın da açıkladığı gibi, değişikliklerin ölçeği göz önüne alındığında, bunun bir anlık bir iş olmadığı açık.

Motorsport.com'un revizyonların ne kadar sürede tamamlandığını sorması üzerine Robson, "Tüm rüzgar tüneli, aero geliştirme, tasarım ve üretim aşamalarını tamamlamak birkaç ay sürüyor."

"Açıkçası, muhtemelen Melbourne'den bu yana yapmak zorunda kaldığımız çeşitli onarımların ardından üretime geçme süreci biraz zorlu oldu." şeklinde cevap verdi.

Williams FW45 updated sidepods, engine cover and floor

Williams FW45 yan ayakları, motor kapağı ve zemini güncellendi

Fotoğraf: Uncredited

Üretim sorunları bir yana, bu listedeki en büyük kalemler, özellikle görsel açıdan, sidepodlar ve motor kapağı oldu.

Williams önceki karosere kıyasla sidepod üstünde daha derin bir su kaydırağı tarzı üst yüzey geometrisi kullanırken, rampa bölümünde yer alan kambur omuz da yumuşatıldı.

Bu arada, hem aerodinamik hem de soğutma açısından daha iyi performans göstermesi için üst soğutma kanalının çıkışının şekli ve konumu da değiştirildi.

Zemine geldiğimizde, takım bu alana biraz karmaşıklık eklediğini doğruladı. Bu açıdan, en ince ayrıntıların çoğunun gözlerden uzakta, yani aracın altında olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak, Mercedes, Red Bull ve Ferrari'nin Monako'da gökyüzüne kaldırıldıkları o meşhur görüntüler arasındaki zaman dilimi göz önüne alındığında, Williams'ın bu görüntülerden herhangi biri üzerinde çalışıp son günlerde, gördüklerini kopyalamak için yeterli zamanı olması pek mümkün görünmüyor.

Robson, "Son birkaç haftadır vinçlerde gördüğümüz diğer araçlara dayanan hiçbir şey yok. Bu biraz farklı. Ama Red Bull'a benzemiyor, bundan emin olabilirsiniz." diyerek bunu kabul etti.

Karoser değişikliklerinden ve aynalar ile haloda yapılan ve hava akışının geçişini düzeltmeye yardımcı olan küçük değişikliklerden yararlanmak için aşağı tarafta da bir dizi değişiklik var.

Robson, "Tüm arka süspansiyon ayakları, revize edilen akış yapısına uyacak şekilde yeniden yönlendirildi."

"Ve fren kanalı kanatçıkları da aynı nedenle yeniden güncellendi. Ama aslında hepsi, bu akışı arka tarafa ve ardından difüzöre yönlendirmek için var." dedi.

Williams FW45 rear

Williams FW45 arka

Fotoğraf: Giorgio Piola

Arka kanat kenar plakasının alt bölümü de, birkaç yarış önce eklenen parça ile birlikte, süspansiyon kaportaları ve fren kanalı kanatçıklarıyla birlikte beklendiği gibi çalışması için modifiye edildi.

paylaşım
yorumlar

Szafnauer: "İspanya'dan sonra Gasly ve mühendislik ekibiyle bir araya geldik"

Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"
Matt Somerfield Daha fazlası
Matt Somerfield
Aston Martin, su kaydırağı tarzındaki sidepodunu nasıl geliştirdi?

Aston Martin, su kaydırağı tarzındaki sidepodunu nasıl geliştirdi?

Formula 1
Kanada GP

Aston Martin, su kaydırağı tarzındaki sidepodunu nasıl geliştirdi? Aston Martin, su kaydırağı tarzındaki sidepodunu nasıl geliştirdi?

Formula 1'deki son sidepod trendinin arkasındaki mini eteğin faydaları

Formula 1'deki son sidepod trendinin arkasındaki mini eteğin faydaları

Formula 1

Formula 1'deki son sidepod trendinin arkasındaki mini eteğin faydaları Formula 1'deki son sidepod trendinin arkasındaki mini eteğin faydaları

Ferrari'nin yeni sidepodları, neden tam olarak Red Bull kopyası değil?

Ferrari'nin yeni sidepodları, neden tam olarak Red Bull kopyası değil?

Formula 1
İspanya GP

Ferrari'nin yeni sidepodları, neden tam olarak Red Bull kopyası değil? Ferrari'nin yeni sidepodları, neden tam olarak Red Bull kopyası değil?

Williams Daha fazlası
Williams
Sainz'a ceza çıkmadı

Sainz'a ceza çıkmadı

Formula 1
Kanada GP

Sainz'a ceza çıkmadı Sainz'a ceza çıkmadı

Williams: "Red Bull'un nasıl böyle bir tabana sahip olduğunu öğrenmeliyiz"

Williams: "Red Bull'un nasıl böyle bir tabana sahip olduğunu öğrenmeliyiz"

Formula 1
Kanada GP

Williams: "Red Bull'un nasıl böyle bir tabana sahip olduğunu öğrenmeliyiz" Williams: "Red Bull'un nasıl böyle bir tabana sahip olduğunu öğrenmeliyiz"

Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor

Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor

Formula 1
Kanada GP

Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor

Son Haberler

Hulkenberg: "VF-23'ün yarış performansını düşüren 'temel bir problem' var"

Hulkenberg: "VF-23'ün yarış performansını düşüren 'temel bir problem' var"

F1 Formula 1
Kanada GP

Hulkenberg: "VF-23'ün yarış performansını düşüren 'temel bir problem' var" Hulkenberg: "VF-23'ün yarış performansını düşüren 'temel bir problem' var"

Perez: "Daha güçlü döneceğim"

Perez: "Daha güçlü döneceğim"

F1 Formula 1
Kanada GP

Perez: "Daha güçlü döneceğim" Perez: "Daha güçlü döneceğim"

Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!"

Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!"

F1 Formula 1
Kanada GP

Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!" Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!"

200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"

200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"

F1 Formula 1
Kanada GP

200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu" 200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"

Hulkenberg: "VF-23'ün yarış performansını düşüren 'temel bir problem' var"

Hulkenberg: "VF-23'ün yarış performansını düşüren 'temel bir problem' var"

Formula 1
Kanada GP
Kemal Şengül

Hulkenberg: "VF-23'ün yarış performansını düşüren 'temel bir problem' var" Hulkenberg: "VF-23'ün yarış performansını düşüren 'temel bir problem' var"

Perez: "Daha güçlü döneceğim"

Perez: "Daha güçlü döneceğim"

Formula 1
Kanada GP
Kemal Şengül

Perez: "Daha güçlü döneceğim" Perez: "Daha güçlü döneceğim"

Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!"

Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!"

Formula 1
Kanada GP
Kemal Şengül

Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!" Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!"

200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"

200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu" 200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"

Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız"

Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız"

Formula 1
Kanada GP
Zeynep Taş

Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız" Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız"

Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"

Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"

Formula 1
Kanada GP
Giacomo Rauli

Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek" Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"

Russell, Kanada GP'nin ardından Mercedes'ten özür diledi

Russell, Kanada GP'nin ardından Mercedes'ten özür diledi

Formula 1
Kanada GP
Abdullah Çelik

Russell, Kanada GP'nin ardından Mercedes'ten özür diledi Russell, Kanada GP'nin ardından Mercedes'ten özür diledi

Leclerc: "Yapabileceğimizin en iyisi buydu"

Leclerc: "Yapabileceğimizin en iyisi buydu"

Formula 1
Kanada GP
Zeynep Taş

Leclerc: "Yapabileceğimizin en iyisi buydu" Leclerc: "Yapabileceğimizin en iyisi buydu"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol