Williams, FW45'i nasıl elden geçirdi?

Bu hafta sonu sadece Alex Albon güncellemelere sahipken, Logan Sargeant'ın bunları kullanabilmesi için en azından Avusturya'daki bir sonraki yarışa kadar beklemesi gerekiyor.

Değiştirilen parçaların listesi taban gövdesi, sidepod ve motor kapağı kaportasını içeriyor. Ancak revize edilmiş bir ayna düzeni, yeni bir halo kaplaması, süspansiyon kaplamaları için yeni dış geometri, arka fren kanalları ve arka kanat kenar plakaları da var.

Tüm bunlar, her bir yüzey tarafından oluşturulan çeşitli akış yapılarının daha etkili bir şekilde etkileşime girebilmesi için bir araya getirildi.

Araç performansı başkanı Dave Robson'ın da açıkladığı gibi, değişikliklerin ölçeği göz önüne alındığında, bunun bir anlık bir iş olmadığı açık.

Motorsport.com'un revizyonların ne kadar sürede tamamlandığını sorması üzerine Robson, "Tüm rüzgar tüneli, aero geliştirme, tasarım ve üretim aşamalarını tamamlamak birkaç ay sürüyor."

"Açıkçası, muhtemelen Melbourne'den bu yana yapmak zorunda kaldığımız çeşitli onarımların ardından üretime geçme süreci biraz zorlu oldu." şeklinde cevap verdi.

Williams FW45 yan ayakları, motor kapağı ve zemini güncellendi Fotoğraf: Uncredited

Üretim sorunları bir yana, bu listedeki en büyük kalemler, özellikle görsel açıdan, sidepodlar ve motor kapağı oldu.

Williams önceki karosere kıyasla sidepod üstünde daha derin bir su kaydırağı tarzı üst yüzey geometrisi kullanırken, rampa bölümünde yer alan kambur omuz da yumuşatıldı.

Bu arada, hem aerodinamik hem de soğutma açısından daha iyi performans göstermesi için üst soğutma kanalının çıkışının şekli ve konumu da değiştirildi.

Zemine geldiğimizde, takım bu alana biraz karmaşıklık eklediğini doğruladı. Bu açıdan, en ince ayrıntıların çoğunun gözlerden uzakta, yani aracın altında olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak, Mercedes, Red Bull ve Ferrari'nin Monako'da gökyüzüne kaldırıldıkları o meşhur görüntüler arasındaki zaman dilimi göz önüne alındığında, Williams'ın bu görüntülerden herhangi biri üzerinde çalışıp son günlerde, gördüklerini kopyalamak için yeterli zamanı olması pek mümkün görünmüyor.

Robson, "Son birkaç haftadır vinçlerde gördüğümüz diğer araçlara dayanan hiçbir şey yok. Bu biraz farklı. Ama Red Bull'a benzemiyor, bundan emin olabilirsiniz." diyerek bunu kabul etti.

Karoser değişikliklerinden ve aynalar ile haloda yapılan ve hava akışının geçişini düzeltmeye yardımcı olan küçük değişikliklerden yararlanmak için aşağı tarafta da bir dizi değişiklik var.

Robson, "Tüm arka süspansiyon ayakları, revize edilen akış yapısına uyacak şekilde yeniden yönlendirildi."

"Ve fren kanalı kanatçıkları da aynı nedenle yeniden güncellendi. Ama aslında hepsi, bu akışı arka tarafa ve ardından difüzöre yönlendirmek için var." dedi.

Williams FW45 arka Fotoğraf: Giorgio Piola

Arka kanat kenar plakasının alt bölümü de, birkaç yarış önce eklenen parça ile birlikte, süspansiyon kaportaları ve fren kanalı kanatçıklarıyla birlikte beklendiği gibi çalışması için modifiye edildi.