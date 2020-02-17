Williams, FW43'ü Barcelona'da piste çıkardı!
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Williams, 2020 FW43 aracını bugün Barcelona'da piste çıkardı.
Williams, 2020 Formula 1 aracını tanıttıktan birkaç saat sonra Katalonya'daki Barcelona pistinde sürüş gerçekleştirdi.
Kuru zeminde gerçekleştirilen etkinlikte aracın direksiyonuna geçen isim George Russell'dı.
Bugün Haas ve Renault da aynı pistte test sürüşü gerçekleştiriyorlar.
Üç takımın da 100'er kilometrelik hakkı bulunuyor.
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George Russell, Williams Racing FW43
1/2
Fotoğraf: Williams F1
George Russell, Williams Racing FW43
2/2
Fotoğraf: Williams F1
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Williams, FW43'ü Barcelona'da piste çıkardı!
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