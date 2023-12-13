Williams, Fry takımın yönünün tamamen değişmesine yardımcı olacak

Fry, bu yılın başlarında Alpine'deki benzer bir görevden ayrıldıktan sonra 1 Kasım'da Williams'ta göreve başladı. Yıllarca süren yetersiz yatırımın ardından takımın elden geçirilmesinde kilit bir figür oldu. Eski Benetton, Ferrari ve McLaren çalışanı, Grove'daki her bir teknik departmanın uzun vadeli başarı için neye ihtiyacı olduğunu belirlemek ve sağlamakla görevlendirildi.

Fry, Williams'ın 2024 otomobili üzerinde ciddi bir etki yaratabilmek göreve çok geç bir tarihte başlayabildi. Ancak Vowles, Fry'ın uzun vadeli stratejiye odaklanmasına rağmen, takımı yeni bir yöne doğru yönlendirmeye çalışırken kısa vadede de değerli olduğunu kanıtlayacağına inanıyor.

Vowles, "Bu yıl araç üzerinde az da olsa bir etkiye sahip olabileceğimiz bir noktada takıma katıldım. Ancak önümüzdeki yıl gerçekten yönümüzü tamamen nasıl değiştireceğimize dair zihinleri bir araya getirme yılı olacak. Ve aslında dört ya da beş ay sonra bunun nasıl sonuçlanacağını dört gözle bekliyorum."

"Daha da önemlisi artık yanımda Pat var. Bu işi nasıl yapacağını biliyor, herkesten saygı görüyor. Kime sorsanız Pat'in iyi bir adam olduğunu görürsünüz."

"Şasiyi değiştirmeyeceğiz. Ancak içinde bulunduğumuz gidişatla Bahreyn'e varmadan önce hala ayarlayabileceğimiz şeyler var." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Pat Fry, Chief Technical Officer, Alpine F1 Team, in a Press Conference

Bu yıl Williams'ın 28 puanının 27'sini toplayan Alex Albon, Fry'ın deneyimine ve uzmanlığına sahip birini ekibine kattığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Albon, "Açıkçası takıma yeni katıldı, bence çok hızlı bir şekilde hızlanıyor. Geliştirmemiz gereken alanları da anladığını hissediyorum, takıma bu rehberliği ve akıl hocalığını sunacak, bu yüzden onu aramıza kattığımız için çok heyecanlıyım.

Williams, 2023'te araç gelişimini erkenden durdurduktan sonra yedinci oldu ve yeniden dirilen AlphaTauri'nin sezon sonundaki meydan okumasını savuşturdu. Albon bu yaklaşımın 2024'te meyvelerini vereceğini umuyor.

Albon, "Gelecek yılın otomobiline odaklanmak için bu yıl çok şey feda ettiğimizi düşünüyorum, rakiplerimizden çok daha uzun süre güncelleme yapmadık. Bu gerçekten iyi bir şey olabilir. Şampiyonayı 7. bitirmek için elimizden geleni asgari düzeyde yaptık ve şimdi gözümüzü gelecek yıla diktik."

"Açıkçası Pat'in aramızda olması bize yardımcı olacak. James'in aracın geliştirilmesinde gerçek bir liderliğe sahip olduğu ilk yıl olacak, neler olacağını görelim." dedi.