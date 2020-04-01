Williams: Formsuz olmamızın 'Pembe Mercedes' olmamamızla alakası yok

Williams takımı son iki senesini de markalar şampiyonasında son sırada bitirerek tamamladı ve 2019'da alınan tek puan ile takım tarihindeki en kötü sezon geride kaldı.

Takımın orta sıralardaki rakipleri Haas ve Racing Point, kendi performanslarını motor üreticileri olan Ferrari ve Mercedes'ten parça alarak geliştirme yolunu tercih ettiler.

Racing Point 2020 aracını geçen sene şampiyon olan Mercedes aracından esinlenerek tasarlamıştı ve bu durumdan dolayı takımın yeni aracı RP20'nin padoktaki lakabı "Pembe Mercedes" olmuştu.

Ancak Williams F1 takım patronu vekili Claire Williams, takımının buna benzer bir yol izlemeyeceğini söyledi ve kendi takımlarının amacının olabildiğince bağımsız kalmak olduğunu belirtti.

"Williams'ın bağımsız bir marka olması konusunda hangi felsefeyi benimsediğini pek çok kez açıkladım ve bu felsefe ile gurur duyuyoruz. Sporda bulunmamızın sebebi aracı kendimizin yapıyor olması." diyen Williams ekledi: "Ve araçta bir hata yaptığımızda bu bizim hatamız oluyor. Başka bir şeyi doğru yaptığımızda da bu ilerlemeyi başarı olarak sayıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir şey."

"Sahip olduğumuz iş modeli ile yakın geçmişte başarılar elde ettik. Biz 2014, 2015, 2016 ve 2017 sezonlarında başarılı bir takımdık. Sadece son iki senedir zorlanıyoruz."

"İyi bir sezon geçiremememizin sebebi, pembe renkli bir Mercedes'e sahip olmamamız değil."

Racing Point teknik şefi Andrew Green yaptığı açıklamalarda, takımların izin verilen parçaları üreticilerden almama durumu karşısında şaşırdığını belirtmişti.

Williams ise Racing Point gibi takımların, kuralları ihlâl etmedikçe parça satın alabileceğini, ancak kendi takımının yönetim modelinin buna izin vermediğini söyledi.

Williams bu konu hakkında şunları söyledi: "Bu onların kararı. Onlar bizimkine göre daha farklı bir bakış açısına sahipler."

"Bizim takımımızın tam kapasiteli bir üretim ve operasyon departmanı var, ve bunu değiştirmemiz için bir neden göremiyorum."

"Onlar bu kapasiteye, bu genişliğe sahip değiller. Bu yüzden onların yönetim modeli böyle bir yola girmelerine izin veriyor."

"Tüm takımların çok farklı yönetim modelleri var ve herkes kendi için çalışıyor, parça üzerinden alınan kararları da parça üretenler alıyor."