Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
204 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
225 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
239 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Williams: Formsuz olmamızın 'Pembe Mercedes' olmamamızla alakası yok

paylaşım
yorumlar
Williams: Formsuz olmamızın 'Pembe Mercedes' olmamamızla alakası yok
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
1 Nis 2020 17:15

Williams takım patronu vekili Claire Williams'a göre takımın son senelerde yaşadığı formsuzluğun, Mercedes'ten parça satın almama kararları ile bir alakası yok.

Williams takımı son iki senesini de markalar şampiyonasında son sırada bitirerek tamamladı ve 2019'da alınan tek puan ile takım tarihindeki en kötü sezon geride kaldı. 

Takımın orta sıralardaki rakipleri Haas ve Racing Point, kendi performanslarını motor üreticileri olan Ferrari ve Mercedes'ten parça alarak geliştirme yolunu tercih ettiler. 

Racing Point 2020 aracını geçen sene şampiyon olan Mercedes aracından esinlenerek tasarlamıştı ve bu durumdan dolayı takımın yeni aracı RP20'nin padoktaki lakabı "Pembe Mercedes" olmuştu.

Ancak Williams F1 takım patronu vekili Claire Williams, takımının buna benzer bir yol izlemeyeceğini söyledi ve kendi takımlarının amacının olabildiğince bağımsız kalmak olduğunu belirtti. 

"Williams'ın bağımsız bir marka olması konusunda hangi felsefeyi benimsediğini pek çok kez açıkladım ve bu felsefe ile gurur duyuyoruz. Sporda bulunmamızın sebebi aracı kendimizin yapıyor olması." diyen Williams ekledi: "Ve araçta bir hata yaptığımızda bu bizim hatamız oluyor. Başka bir şeyi doğru yaptığımızda da bu ilerlemeyi başarı olarak sayıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir şey."

"Sahip olduğumuz iş modeli ile yakın geçmişte başarılar elde ettik. Biz 2014, 2015, 2016 ve 2017 sezonlarında başarılı bir takımdık. Sadece son iki senedir zorlanıyoruz."

"İyi bir sezon geçiremememizin sebebi, pembe renkli bir Mercedes'e sahip olmamamız değil."

Racing Point teknik şefi Andrew Green yaptığı açıklamalarda, takımların izin verilen parçaları üreticilerden almama durumu karşısında şaşırdığını belirtmişti. 

Williams ise Racing Point gibi takımların, kuralları ihlâl etmedikçe parça satın alabileceğini, ancak kendi takımının yönetim modelinin buna izin vermediğini söyledi. 

Williams bu konu hakkında şunları söyledi: "Bu onların kararı. Onlar bizimkine göre daha farklı bir bakış açısına sahipler."

"Bizim takımımızın tam kapasiteli bir üretim ve operasyon departmanı var, ve bunu değiştirmemiz için bir neden göremiyorum."

"Onlar bu kapasiteye, bu genişliğe sahip değiller. Bu yüzden onların yönetim modeli böyle bir yola girmelerine izin veriyor."

"Tüm takımların çok farklı yönetim modelleri var ve herkes kendi için çalışıyor, parça üzerinden alınan kararları da parça üretenler alıyor."

Sonraki haber
Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler

Önceki haber

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
71 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler

1s
2
Formula 1

Ferrari'nin DAS'a benzer sisteminin adı PAS'mış

3
Formula 1

İzole Günlerde İzlenebilecek En İyi 5 Netflix İçeriği

4
Formula 1

Rosberg, akıllı telefon kullanmayı bırakmış

2s
5
Formula 1

Williams: Formsuz olmamızın 'Pembe Mercedes' olmamamızla alakası yok

10dk

Son Videolar

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

Son Haberler

Williams: Formsuz olmamızın 'Pembe Mercedes' olmamamızla alakası yok
F1

Williams: Formsuz olmamızın 'Pembe Mercedes' olmamamızla alakası yok

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler
F1

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler

F1 tarihinde bugün: 1 Nisan
F1

F1 tarihinde bugün: 1 Nisan

Rosberg, akıllı telefon kullanmayı bırakmış
F1

Rosberg, akıllı telefon kullanmayı bırakmış

Silverstone, Britanya GP için son karar tarihi belirledi
F1

Silverstone, Britanya GP için son karar tarihi belirledi

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.