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Formula 1 Haberler

Williams tabanı, Red Bull geliştirmesi için Newey'in gözüne çarpmış

Red Bull takımı baş mühendisi Paul Monaghan, Williams aracının taban tasarımının bir bölümünün Red Bull aracına kopyalandığını söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid

Williams'ın bu sezon Alex Albon sayesinde kazandığı tek bir puan var, Red Bull ise Max Verstappen ve Sergio Perez ile 2023'teki tüm yarışları kazanmış durumda ve Takımlar Şampiyonası'nda açık ara lider olarak yer alıyor. Ancak bu durum, Milton Keynes ekibini araçlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda rakiplerine bakmaktan alıkoymadı.

Paul Monaghan, Williams FW44'ün küçük bir bölümünün analiz edildiğini ve kendi araçlarına kopyalandığını açıkladı.

Motorsport.com'un İtalyan baskısına göre Monaghan, "Yeni bir aracı ilk kez piste çıkardığınızda tüm alanlarda en iyi çözüme sahip olduğunuzu varsayamazsınız."

"Parametre olarak bir çözümü değerlendirmek için tur zamanımız var. Williams'ın taban tasarımını gördüğümüzde, bundan bir avantaj sağlayabileceğimizi düşündük."

"Bizim aracımızda mutlaka işe yarayacağının garantisi yoktu ama birkaç kez inceledik ve küçük bir avantaj sağlayabileceğimizi fark ettik."

"Sonuç aslında düşündüğümüzden daha büyük oldu. Kesinlikle en etkili şey değil ama biraz yardımcı oluyor."

"Üzerinde çalıştığımız bir alandı, dolayısıyla bu çözümü uygulamak da mümkün oldu." dedi.

Newey, her yarıştan önce takımlar araçları üzerinde çalışırken sık sık not defteriyle gridde dolaşırken görülüyor ve tasarım sürecini yönettiği araçta işe yarayabilecek çözümler ararken ihtiyaç duyduğu yerlerde notlar alıyor.

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