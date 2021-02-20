Williams, Financial Times ile kontrat yeniledi

Financial Times, 2019 yılının başında Williams'ın yeni sponsoru haline gelmişti ve taraflar geride kalan iki yılın ardından kontratı uzatma kararı aldılar.

Taraflar her ne kadar pist üstünde iyi sonuçlar gelmese de, geride kalan iki yılda elde edilen ticari sonuçlardan memnun kaldılar.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Williams, Financial Times ile olan kontratını uzun vadeli olarak uzattığını açıkladı.

Financial Times logosu, Williams'ın 2021 F1 aracının üzerinde yer almaya devam edecek.

Anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili yorum yapan Williams Racing Ticari ve Pazarlama Direktörü Tim Hunt, “Financial Times ile 2021 sezonu için ilişkimizi devam ettirecek olmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz."

"Bu ortaklık, yalnızca markamızı geliştirmemize ve yeni müşterilerle bağlantılar kurmamıza değil, aynı zamanda ticari başarıya ulaşmak için tüm ortak ailemize destek olmamıza olanak sağlıyor."

"Hem bu yıl hem de önümüzdeki yıllarda FT ile olan ilişkimizi genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.