Williams fabrikasını kapatacağı tarihi açıkladı

Formula 1'de takımlar Ağustos ayında iki hafta süreyle fabrikalarını kapatmak zorunda kalıyordu ancak COVID-19 salgını nedeniyle sezonun ilk sekiz yarışın gerçekleşmeyeceği açıklandı ve bu yüzden ertelenen yarışlara yer açabilmek amacıyla, yaz arası öne çekildi.

Şimdi takımlar Mart/Nisan aylarında üç hafta süreyle fabrikalarını kapatmak zorunda kalacaklar.

Şimdiye kadar Ferrari, Haas, Alfa Romeo, Red Bull, Renault ve AlphaTauri'nin fabrika kapatma tarihleri açıklandı.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Williams da takım fabrikasını 25 Mart itibariyle, üç hafta süresince kapatacağını duyurdu.

İngiliz ekipten yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin dün aldığı tedbirler sonrası fabrika kapatma kararının verildiği duyuruldu. Takım 15 Nisan Çarşamba günü çalışmalarına devam edecek.

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