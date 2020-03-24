Williams fabrikasını kapatacağı tarihi açıkladı
Williams, İngiltere'de alınan son hükümet kararları sonrası yarın itibariyle fabrikasını kapatıyor.
Formula 1'de takımlar Ağustos ayında iki hafta süreyle fabrikalarını kapatmak zorunda kalıyordu ancak COVID-19 salgını nedeniyle sezonun ilk sekiz yarışın gerçekleşmeyeceği açıklandı ve bu yüzden ertelenen yarışlara yer açabilmek amacıyla, yaz arası öne çekildi.
Şimdi takımlar Mart/Nisan aylarında üç hafta süreyle fabrikalarını kapatmak zorunda kalacaklar.
Şimdiye kadar Ferrari, Haas, Alfa Romeo, Red Bull, Renault ve AlphaTauri'nin fabrika kapatma tarihleri açıklandı.
Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Williams da takım fabrikasını 25 Mart itibariyle, üç hafta süresince kapatacağını duyurdu.
İngiliz ekipten yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin dün aldığı tedbirler sonrası fabrika kapatma kararının verildiği duyuruldu. Takım 15 Nisan Çarşamba günü çalışmalarına devam edecek.
Alakalı video
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Williams fabrikasını kapatacağı tarihi açıkladı
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
|
08:00
11:00
|
|FP2
|
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
|
12:00
15:00
|
|FP3
|
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
|
08:00
11:00
|
|Sıralama
|
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
|
11:00
14:00
|
|Yarış
|
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
|
11:10
14:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
11 Haz - 14 HazBiletler
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler
|
16 Tem - 19 TemBiletler
|
30 Tem - 2 AğuBiletler
|
27 Ağu - 30 AğuBiletler