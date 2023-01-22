Williams: "F2'de Sargeant için iki yıllık planımız vardı"

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Williams'ın genç pilotu Sargeant, 2023 yılı için ilk F1 deneyimini Bahreyn'de yaşayacak ve 2007 sezonunda mücadele eden Scott Speed'den bu yana griddeki ilk tam zamanlı Amerikalı pilot olacak.

Sargeant, F2'de iki galibiyet aldığı ve şampiyonayı dördüncü bitirdiği etkileyici bir çaylak sezonunun ardından, üç yılın sonunda Williams'tan ayrılan Nicholas Latifi'nin yerine getirildi.

Sargeant yaz tatili öncesinde koltuk için çekişmeye girdi ve Silverstone'da pole pozisyonunda kazandığı zafer, koltuğu garantilemesinde etkili oldu.

Williams sportif direktörü Sven Smeets, takımın Sargeant'ın F2'de iki yıl geçirmesini planladığını, ancak başarılarının F2'de bir yıl daha geçirmesine gerek olmadığını gösterdiğini açıkladı.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Smeets, "Logan ile F2'de iki yıllık bir planımız vardı."

"Sezona hızlı başladığını ve özellikle Silverstone ve sonrasındaki yarışlardaki performansını gördüğümüzde, onun F2'de iki sezon geçirmesine gerek kalmadığını anladık."

"Ona 'F2'de şampiyon ya da ikinci olmalısın' demedik, sadece F2'deki ilerleyişine, bir turda gösterdiği hıza ve olgunlaşmasına baktık."

"Aynı zamanda simülasyonda, yaptığımız fiziksel kamplarda, medya eğitimlerinde nasıl geliştiğine de baktık. Tüm bunlar öyle bir yöne gitmeye başladı ki, yaza geldiğimizde onu pilotlarımızdan biri olarak görmeye başladık." dedi.

Williams başlangıçta Alpine ile genç pilot Oscar Piastri için görüşüyordu. Ancak Avustralyalı pilot F1'in Sözleşme Tanıma Kurulu tarafından çözülen 'sözleşme olayının' ardından McLaren'e geçti.

Logan Sargeant, Williams FW44 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Bu, o zamanki Williams takım patronu Jost Capito tarafından Austin'de Amerikalı pilotun süper lisans alması durumunda 2023'te Williams ile yarışacağını açıklaması ile aynı zamana denk geldi.

Smeets, Sargeant'ın çaylak F1 sezonunda F2'de attığı 'hızlı adımları' tekrarlayabileceğinden umutlu,, ancak her yeni pilotun karşılaşacağı gibi bazı zorluklar olacağını kabul etti.

Smeets, "Sezonun ilk pistlerinde [Suudi Arabistan ve Avustralya] hataya pek yer yok."

"[Sargeant'ın] Formula 1 aracının sınırlarını öğrenmesi için üç günlük test süresi var, bu süre onun için bir buçuk gün ve ardından doğrudan yarışlara başlıyorsunuz. Pistte bu araçlarla 'limitleri öğrenmek için birkaç bin kilometre süreceğim' diyemezsiniz. Bunun öğrenme sürecinin bir parçası olacağını biliyoruz." dedi.

Ayrıca Smeets, Sargeant'ın takım arkadaşı Alex Albon ile hemen aynı seviyede olmasını beklemenin adil olmayacağını düşünüyor.

Smeets, "Eğer yeterli bir aracınız varsa, ilk işiniz takım arkadaşınıza meydan okumaktır."

"Eğer puan için savaşacak bir konumdaysanız, o zaman daha da iyi. Ama Bahreyn'de Logan'a Alex'i yenmesi gerektiğini söyleyemeyiz. Bunun onun için adil olacağını düşünmüyorum."

"Ama evet, hedefimiz bu: ilerlemek ve bu sezonu öğrenmek için kullanıp 2024'e tam anlamıyla hazır olmak." diye ekledi.