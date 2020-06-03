Williams F1'in yeniden yapılanması kötü değil iyi bir şey

2019'da 13 milyon pound zarar yapan Williams, geçen hafta yaptığı açıklama ile takımın bir bölümünün ya da tamamının satılabileceğini duyurdu.

Bu adım, takımın son iki şampiyonayı son sırada tamamlamasının ardından geldi. 1977'den bu yana F1'de aralıksız yarışan ve 9 takımlar, 7 pilotlar şampiyonluğu kazanan Williams için gelen bu haberler pek mutlu karşılanmadı.

Sky Sport News'e konuşan Williams, "İnsanlardan neredeyse başsağlığı şeklinde olan birçok email aldım. Bunu anlıyor ve takdir ediyorum ancak ben bu gelişmeye gerçekten pozitif taraftan bakıyorum."

"Bu gelişme, takımın geleceğini garanti altına alacak. Williams ailesi her zaman bunu yapmaya çalıştı. Her zaman takımı, onun başarısını ön plana koyduk. Aradığımız yatırım bize bunu başarmamızda yardımcı olacak."

"Bana göre yaptığımız şey iyi bir şey. Bu girişimi olumsuz görmemeliyiz. Buna hayal kırıklığı olarak bakmamalıyız. Buradaki insanlar, Williams'daki insanlar bunu anlıyorlar ve heyecanlılar."

"Bu girişim bize çok olumlu bir gelecek sağlayabilir." dedi.

Williams, önümüzdeki 3-4 ay içerisinde satış ya da devir işlemlerini tamamlamayı planlıyor ancak değişiklikler 2020 planlarını etkilemeyecek.

Williams, "Bu seneki takvimde devam edebilecek bütçeye sahip olduğumuzu tüm kalbimle açıklıyorum. Takvim nasıl olursa olsun bunu yapacağız."

"Araç hâlâ Williams olacak ve pazar günü gridde aynı insanlar yer alacak. George ve Nicholas hâlâ araç içerisinde olacaklar. Değişecek tek şey biraz değişmiş araç renk tasarımı olacak."

"Her yıl, her yarışta olduğu gibi, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Piste çıkmak için sabırsızlanıyoruz ancak açıkçası bunun güvenli olduğu zaman gerçekleşmesini istiyoruz. Herkes biliyor ki takımda durumu tersine çevirebilmek için son 18 ay içerisinde çok fazla çalışma yaptık."

"Testlerde oldukça iyiydik. Şubat ayında yaptığımız değişiklikleri gösterdik. Tüm değişiklikleri Avustralya'da göstermek için sabırsızlanıyorduk."

"Artık temmuz ayında yarışlara dönmek için sabırsızlanıyoruz ve umarım taraftarlarımıza heyecanlanabilecekleri bir şeyler sunabilir ve ardından geleceğe odaklanabiliriz." dedi.