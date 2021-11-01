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Formula 1 Haberler

Williams F1'in eski aerodinamisti Terzi hayatını kaybetti

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Franco Nugnes
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Eski Williams ve Ferrari Formula 1 aerodinamisti Antonia Terzi, Birleşik Krallık'ta meydana gelen trafik kazası nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.

Williams F1'in eski aerodinamisti Terzi hayatını kaybetti

İtalya'da dünyaya gelen Terzi, Formula 1 dünyası tarafından en çok 2004 Williams FW26'da görülen "mors" burun (Walrus olarak da biliniyor) tasarımının mucidi olmasıyla biliniyordu.

İtalya ve İngiltere'de aerodinami eğitimi alan Terzi'nin Formula 1 kariyeri, 2001 yılına kadar Rory Byrne'ın altında çalıştığı Ferrari'de başladı.

İyi bir izlenim bırakmasının ardından, baş aerodinamist olarak Williams'a adım attı ve Alman üreticinin BMW ile motor partneri olduğu dönemde, takımın yarış kazanan yapıya bürünmesinde kilit rol oynadı.

2004 sezonu öncesinde FW26 için mors burun konsepti tasarlayan Terzi, o dönem bu çarpıcı tasarımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu tasarım, temelde sürtünmeye en aza indirmek adına burnu mümkün olduğunca kısaltmayı amaçlıyor ve bu sayede yere basma gücünün artması hedefleniyor. Williams, o dönem tasarımın faydalarını görse de, doğru ayarları bulmak çok zordu ve Macaristan Grand Prix'sinde daha geleneksel bir burun tasarımına döndüler.

Williams o yıl Monza'da Juan Pablo Montoya ile pole pozisyonunu aldı ve Brezilya'daki son yarışı kazandı. Ancak Ferrari F2004 oldukça dominant bir araçtı ve Grove merkezli ekip, sezon sonunda Terzi ile yollarını ayırırken, yerini Loic Bigois aldı.

F1'den ayrılan Terzi, Bentley'in aerodinami departmanının başına getirildi. Yakın dönemde de akademik girişimlere vakit ayırdı.

Yapılan açıklamaya göre Terzi, Birleşik Krallık'ta meydana gelen bir trafik kazası sonrası kurtarılamadı. Hayatını kaybettiğinde henüz 50 yaşındaydı.

Marc Gene, BMW Williams FW26

Marc Gene, BMW Williams FW26

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

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