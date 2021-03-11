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Formula 1 / Son dakika

Williams, F1 testlerine ilk yarış güncelleme paketini getirmiş

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Williams, 2021 için "mütevazı" bir geliştirme planı başlatarak, Bahreyn'de FW43B aracı için Formula 1 sezon öncesi testlerine "neredeyse ilk yarış için planladığı güncellemeleri" getirdi.

Williams, F1 testlerine ilk yarış güncelleme paketini getirmiş

Williams, yeni aracını ilk olarak şubat ayının sonlarında Silverstone'da George Russell ve Nicholas Latifi ile piste çıkarmasının ardından geçen hafta görücüye çıkarmıştı.

Son üç sezondur şampiyonada sonunculuktan kurtulamayan Williams, yeni aracıyla bu durumdan kurtulmayı hedefliyor.

Takım, kuralların büyük ölçüde kısıtlayıcı olmasına rağmen FW43B'de önemli değişiklikler yaptı. Aracın iç kısmında yapılan değişiklikler sayesinde ağırlık tasarrufu yapıldı.

Williams bu sene büyük ölçüde 2022 aracına odaklanacak olsa da, Takım Patronu Simon Roberts bu hafta gerçekleştirilecek testlerde çok sayıda parça test edeceklerini söyledi.

Roberts, "Şu anda devasa değişiklik olan 2022 aracını tasarlamaya ve geliştirmeye çalışıyoruz."

"Tamamen yeni bir kural seti olacağı için, bu araçtan bir şey taşınmayacak. Ancak bu araç üzerinde bazı çalışmalar yaptığımız için, bazı fırsatlarımız da olacak."

"İlginç bir şekilde, Bahreyn'deki testlerde bazı parça seçeneklerimiz olacak. Hemen hemen ilk yarış güncellemesi gibi olacak. Bu gerçekten güzel bir şey ve bunun için gerçekten heyecanlıyız."

"Aslında sene boyunca gelecek bir güncelleme planımız var ancak bu oldukça mütevazi olacak. Diğer takımlar gibi biz de bu konuda kaynaklarımızı nasıl kullanacağımıza çok dikkatli bir şekilde bakacağız." dedi.

 

Sezon öncesi testlere getirilen güncellemelerin ne olduğu sorulduğunda Roberts şakayla, "Ya gelişim programının önünde olduklarını ya da henüz hangi parçaları kullanacaklarına karar verememiş olabileceklerini" söyledi ve şöyle devam etti:

"Bazı seçeneklerimiz var. Bu açıdan araç üzerine ekleyebileceğimiz çeşitli parçalarımız olacak."

"Bu harika bir şey. Bu pozisyonda olmak güzel. Her iki pilotumuz da her iki seçeneği deneyecek. Yarış içinde kullanabilmemize yetecek kadar parçamız var."

"Bu açıdan evet, ilk yarış güncellemesi olabilir. Hangisini seçeceğimize göre, bunun iyi bir durum olduğunu söyleyebiliriz." 

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Roberts son olarak, 2020 aracı ile 2021 araçlarının benzer olması sayesinde her bir parçayı inceleyip mümkün olan yerlerde gelişme sağlayabildiklerini söyledi.

Roberts, "Zamanımızı kullandık ve mümkün olan her şeye dokunarak ağırlık tasarrufu yapmaya çalıştık."

"Araçtaki soğutucuları yeniden dengeledik ve mümkün olan her şeyi yeniden optimize ettik. Aracı zaten bildiğimiz, son 17 yarıştır kullandığımız için bu aracı hazırlarken bir acelecilik olmadı. Bu açıdan çok fazla veriye sahiptik. Mühendislerimiz bu sayede normalde pek inemediğimiz seviyeye inebildiler."

"Ağırlık konusunda oldukça fazla tasarruf yapabildik. Umarım daha dayanıklı olur. Kesinlikle bunu yapmaya çalıştık."

"Normalde düzeltme fırsatı bulamadığımız ufak tefek şeyleri, bu sefer düzeltebildik. Hedefimiz biraz performans bulmak, daha dayanıklı olmak ve yükselmeye başlamak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

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