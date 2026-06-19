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Formula 1 İspanya GP

Williams taraftar alanı, Londra’ya geri dönüyor

Williams, Silverstone öncesinde gelenekselleşen taraftar alanı (Fan Zone) etkinliğini bu temmuz yeniden Londra’nın kalbi Piccadilly Circus’a taşıyor.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
WFan zone

30 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında Londra’daki Formula 1 tutkunları, Williams'ın kendi evindeki yarış öncesinde interaktif deneyimler, pilot katılımları ve özel ürünlerle dolu bir haftanın tadını çıkaracaklar. 

Taraftarları yarış heyecanına ortak etmeyi amaçlayan taraftar alanını ziyaret edenler, takımın gerçek boyutlu FW48 şov aracını yakından görme fırsatı yakalayacak. Ayrıca Alex Albon ve takım patronu James Vowles da alanda taraftarlarla buluşacak. Ziyaretçiler, Silverstone’a özel sınırlı sayıda üretilen ürünlerin yanı sıra takımın New Era imzalı resmi 2026 koleksiyonunu da satın alabilecekler.

Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Piccadilly Circus’taki The Venue isimli mekânda kurulacak olan taraftar alanına girişler tamamen ücretsiz olacak. Ancak ziyaretçilerin önceden Williams uygulamasını indirip kayıt yaptırmaları gerekiyor. Uygulama içinde yer alacak dijital hazine avı sayesinde taraftarlar, etkinlik alanı boyunca rozetler toplayarak kendilerine özel deneyimlerin kilidini açabilecekler.

Etkinlik alanında takımın sponsor ortakları tarafından hazırlanan birçok farklı aktivite de yer alacak. Kraken şirketi reaksiyon ve F1 bilgi yarışması testleri sunarken, Barclays pilotların reflekslerini ölçen ‘Batak’ testini taraftarlarla buluşturacak. 

Komatsu'nun dev maden kamyonu simülatörünün yanı sıra Anthropic de dikkat çeken bir teknolojiyle taraftar akanında olacak: "Pattern of Thought" (Düşünce Modeli) adı verilen simülatörde ziyaretçiler, yapay zekâ asistanı Claude'un desteği eşliğinde sanal bir Silverstone turu atabilecekler. 

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Erik Junius

Bunlara ek olarak Estrella'nın alkolsüz tadım barı, Wilkinson Sword'un çeşitli oyunları ve Marks & Spencer'ın yapay zeka destekli fotoğraf kabini de eğlenceyi artıracak.

Ayrıca alanda, Williams x Marvel çizgi roman serisinin 2026 sezonu boyunca yayınlanacak yedi özel kapağından biri olan "Silverstone Özel Edisyonu"nun da lansmanı yapılacak. 

Son iki sezonda 340 binden fazla ziyaretçi ağırlayan bu Williams etkinliği, takımın taraftar etkileşim stratejisinin en önemli parçası haline geldi. Takım bu etkinlikleri sadece kendi evinde değil; Melbourne, Barselona, Madrid ve Austin gibi F1’e ev sahipliği yapan birçok dünya şehrinde de düzenlemeye devam ediyor.

 

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