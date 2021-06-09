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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Williams, F1 takım patronu Roberts ile yollarını ayırdığını duyurdu

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Williams, 12 aydır görev yapan Formula 1 takım patronu Simon Roberts'ın ayrıldığını açıkladı.

Williams, F1 takım patronu Roberts ile yollarını ayırdığını duyurdu

Roberts geçtiğimiz haziran ayında Williams ekibine yönetici direktör olarak katılmıştı ve eylül ayında ise Williams ailesinin takımdan ayrılması sonrasında takım patronluğu görevini üstlenmişti.

Aralık ayında ise eski Volkwsagen motor sporları şefi Jost Capito, CEO olarak atandıktan sonra Roberts’ın takım patronluğu rolü kalıcı hale gelmişti.

Fakat geçtiğimiz yaz Darilton Capitol’ın, Williams F1 takımını satın aldığından beri devam eden yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak takım, bugün Roberts’ın pozisyonundan ayrılacağını duyurdu.

Roberts, “Williams ailesinin spordan ayrılması sonrasında takım patronluğu görevini üstlenmek benim için büyük bir onurdu.”

“Fakat, bu ayrılık süreci yaklaşırken, yeni meydan okumalar bulmak için sabırsızlanıyorum ve takımdaki herkese gelecekte başarılar diliyorum.” dedi.

Williams CEO’su Capito, “Simon, son 12 ay boyunca takımdaki yeniden yapılanmayı yönetmekte çok büyük bir rol oynadı ve bu zaman zarfında bize katkıları için ona çok teşekkür ederim.” yorumunda bulundu.

Roberts’ın pozisyonuna ise yeni bir kişi gelmeyecek ve bundan sonra Capito, CEO’luğun yanında takım patronluğu da yapacak. Teknik direktör FX Demaison ise mühendislik bölümünden sorumlu olacak.

Simon Roberts, Williams Racing F1 Managing Director

Simon Roberts, Williams Racing F1 Managing Director
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Fotoğraf: Williams

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Selin Elif Köse

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