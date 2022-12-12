Williams F1 takım patronu Jost Capito görevinden ayrıldı!

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Williams takımından bugün yapılan açıklamada, Capito'nun Williams F1 takım patronluğundan ve CEO'luk görevinden ayrıldığı, ayrıca teknik patron FX Demaison'un da görevinden ayrılacağı bildirildi.

Volkswagen'in eski motor sporları direktörü olan Capito, 2020 sonunda F1 takımının Williams ailesinden Dorilton Capital'e geçmesiyle takım patronluğu görevine getirilmişti.

Williams, Capito ve Demaison'un ayrılığının ardından kısa süre içerisinde yeni isimlerin açıklanacağını belirtti.

Capito, "Son iki sezondur Williams Racing'in lideri olmak ve bu harika takımın geri dönüşü yolunda temelleri atmak büyük bir onurdu."

"Takımın gelecekte başarıya giden yolda ilerlemesini izlemeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

Dorilton Capital'in Başkanı Matthew Savage, "Williams Racing'i yeniden canlandırma yolculuğuna başlamak için büyük bir dönüşüm sürecine girerken" Capito'ya Williams'ta gösterdiği çabaları için teşekkür etti.

Capito'nun takım patronu olmasından bu yana Williams, gerilerden orta gruba yükselmeyi başarmış ve geçen seneki Macaristan GP'de iki sene sonra ilk puanlarını almış, yağmur nedeniyle kısa tutulan Belçika'da ise podyuma çıkmıştı.

Savage, "Jost'un bu zorluğun üstesinden gelmek için planlanan emekliliğini ertelemesi nedeniyle minnettarız. O, aşamalı ilerleyen bu süreçte kontrolü bir sonraki isme devredecek."

"Katkılarından dolayı FX'e de teşekkür etmek istiyoruz ve yoluna devam ederken geleceği için en iyisini diliyoruz." dedi.