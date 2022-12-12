Williams F1 takım patronu Jost Capito görevinden ayrıldı!
Williams F1 takımı, iki senedir takım patronu olarak görev yapan Jost Capito'nun görevinden ayrıldığını açıkladı.
Williams takımından bugün yapılan açıklamada, Capito'nun Williams F1 takım patronluğundan ve CEO'luk görevinden ayrıldığı, ayrıca teknik patron FX Demaison'un da görevinden ayrılacağı bildirildi.
Volkswagen'in eski motor sporları direktörü olan Capito, 2020 sonunda F1 takımının Williams ailesinden Dorilton Capital'e geçmesiyle takım patronluğu görevine getirilmişti.
Williams, Capito ve Demaison'un ayrılığının ardından kısa süre içerisinde yeni isimlerin açıklanacağını belirtti.
Capito, "Son iki sezondur Williams Racing'in lideri olmak ve bu harika takımın geri dönüşü yolunda temelleri atmak büyük bir onurdu."
"Takımın gelecekte başarıya giden yolda ilerlemesini izlemeyi dört gözle bekliyorum." dedi.
Dorilton Capital'in Başkanı Matthew Savage, "Williams Racing'i yeniden canlandırma yolculuğuna başlamak için büyük bir dönüşüm sürecine girerken" Capito'ya Williams'ta gösterdiği çabaları için teşekkür etti.
Capito'nun takım patronu olmasından bu yana Williams, gerilerden orta gruba yükselmeyi başarmış ve geçen seneki Macaristan GP'de iki sene sonra ilk puanlarını almış, yağmur nedeniyle kısa tutulan Belçika'da ise podyuma çıkmıştı.
Savage, "Jost'un bu zorluğun üstesinden gelmek için planlanan emekliliğini ertelemesi nedeniyle minnettarız. O, aşamalı ilerleyen bu süreçte kontrolü bir sonraki isme devredecek."
"Katkılarından dolayı FX'e de teşekkür etmek istiyoruz ve yoluna devam ederken geleceği için en iyisini diliyoruz." dedi.
Norris: "Araç bize göre üretilmemeli, biz araca adapte olmalıyız"
Perez: "Son sekiz yarışta sezonum yeniden iyiye gitmeye başladı"
Son Haberler
F1 takım patronu değişikliklerini tetikleyen şey neydi?
Formula 1, pilot piyasasında şoke edici değişiklikler yaşandığında art arda bombalar patladığını görmeye alışkın bir spor.
Hamilton 2022'nin en şıkları listesinde yer aldı
Lewis Hamilton, Rihanna ve Kraliçe II. Elizabeth ile birlikte gezegendeki en şık 93 kişiden biri olarak seçildi.
Ferrari’deki idari kargaşa, 2023 F1 aracının gelişimine yansımıyor
Ferrari idaresinde kargaşa yaşanıyor olsa da 2023 Formula 1 aracının gelişimi sorunsuz bir şekilde ilerliyor.
Verstappen: "Bu yıl lastiklerde hiçbir sorunumuz yoktu"
Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yıl Red Bul olarak lastiklerde hiçbir sorun yaşamadıklarını ve bunun 2022'de büyük bir önem taşıdığını söyledi.