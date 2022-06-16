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Formula 1 Haberler

Williams, F1 performansını artırmak için önemli güncellemeler hazırlıyor

Williams, mevcut formunu geliştirmek için önümüzdeki yarışlarda büyük bir güncelleme paketi getirmeyi ve gözle görülür şekilde farklı bir konsepte geçmeyi planlıyor.

Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Williams, F1 performansını artırmak için önemli güncellemeler hazırlıyor
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Williams bu sezon şimdiye kadar gridin en yavaş takımı görüntüsü çizerken, sadece Alex Albon'la Avustralya/Miami yarışlarında üç puan toplayabildi.

Bundan ötürü de şu anda şampiyonayı hem Aston Martin hem de Haas'ın 12 puan ardında 10. sırada götürüyorlar.

Williams şimdiye kadar güncelleme planında muhafazakar bir yaklaşım tercih etti fakat artık büyük bir güncelleme paketi getirmeyi ve mevcut formlarını tersine çevirmeyi istiyorlar.

Araç performans şefi Dave Robson, bütçe sınırı nedeniyle güncelleme paketi getirdikleri zaman "bunun karşılığını en iyi şekilde almaları gerektiğine vurgu yaptı.

Robson, Williams'ın FW44'e henüz büyük bir güncelleme paketi getirmediğini doğrularken, ilk büyük adımı yakında atacaklarını söyledi.

Geçen hafta sonu Bakü'de konuşan Robson, "Evet, yeni bir yön belirledik ve bunun rüzgar tünelindeki gelişimini zaten gerçekleştirdik."

"Şimdi temel zorluk, her iki araç için de tüm bu parçaları mümkün olan en kısa sürede üretmek olacak. Umarım pilotlarımız  mevcut araçlarına zarar vermeyerek -bu konuda- bize yardımcı olurlar."

Nicholas Latifi, Williams FW44

Nicholas Latifi, Williams FW44

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yeni paket zaten hazırlanıyor. Tam olarak ne zaman kullanmaya başlayacağımız ise umarım önümüzdeki birkaç gün içerisinde netleşecek." dedi.

Orta gruptaki takımlardan bazıları, daha fazla performans elde etmek için bu yıl büyük bir güncelleme paketi getirmişti.

Aston Martin bu kapsamda ilk büyük adımı atan takımdı ve Red Bull tarzı sidepod konseptine geçiş yaptılar.

Motorsport.com'a konuşan Robson, hangi yönü seçecekleri konusunda bir şey söylemese de, takımın 2022 sezonunun kalanında araçla farklı bir yöne gideceğini doğruladı.

Robson, "Gelişim sürecinde ilk kanattan başladık ve oradan aracın geri kalanına geçtik. İzlenebilecek pek çok yön var ve hangisinin en iyisi olduğunu henüz tam olarak bilmiyoruz."

"Kısa vadede ve sezonun geri kalanında, şu anda sahip olduğumuz konseptten farklı, gözle görülür şekilde farklı bir konsepte geçeceğiz." dedi.

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