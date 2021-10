Williams, F1'deki kibri içerisinde nasıl kaybolmuyor?

Sezon başında belki de bir defa ilk 10'da yer alması halinde mutlu olacak olan takım, Macaristan'dan bu yana aldığı güçlü sonuçlarla şaşırtıcı bir şekilde 23 puan toplamayı başardı.

Haas ve Alfa Romeo takımlarının çok açık bir şekilde önünde olan Williams, çılgın şeyler yaşanmazsa Aston Martin'in ardında takımlar şampiyonasında sekizinciliği garantilemiş gibi görünüyor.

Ancak Grove merkezli takım için en cesaret verici şey, Macaristan'da alınan sonuçlarda iyi şansın etkisi olsa da ardından gelen sonuçlarda iyi kararların etkili olmasıydı.

Özellikle Spa'da Russell'ın harika sürüşü ve yere basma gücü seviyesi tercihi, gridde ikinci olmalarında ve dolayısıyla kısa tutulan yarışta ikinci olmalarında kritikti. Takımın ayrıca Soçi'deki ıslak ancak kuruyan sıralamalarda risk alması, Russell'ın sıralamalarda ilk 3'te yer almasında etkili karar oldu.

Max Verstappen'in Rusya'da söylediği gibi 2021 Williams aracı, önceki senelerdeki Williams aracına göre çok daha iyi durumda ancak yine de durumun nasıl bu şekilde tersine döndüğü konusunda tek faktör değil.

Williams'ın Araç Performans Bölümü Başkanı Dave Robson'a göre takım, bu sonuçları sadece şansıyla ve hak etmeden almadı.

Bunun yerine takım, kaybedecek bir durumda olmadığı için durumdan maksimumu almaya çalıştı. Bu doğrultuda bazı cesur kararlar aldı. İşler yolunda giderken, daha fazlasını almaya çalıştı.

Robson, "Ortada kesinlikle bir momentum var. Bazı iyi kararlar almak, sizi daha fazla iyi karar alma konusunda cesaretlendiriyor ve kesinlikle yardımcı oluyor. Araç da fena değil."

"Hâlâ düşük yakıtta ve kuru zeminde istediğimiz kadar hızlı değiliz. Ancak yine de iyi. Üzerinde çalışabileceğimiz bir şey var. Son senelerde buna pek sahip olamamıştık."

"Son birkaç yarışta, her yarış biraz farklıydı. Sadece şans yoktu. Ancak tüm koşullar biraz farklıydı."

"Rusya'da sıralamalarda 3. seanstaki koşullarda pek kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Ancak ilk 3, 4 ya da 5'te olmayı bekleyen takımların kaybedecekleri şeyler vardı."

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Her şey yanlış gitseydi, yanlış bir karar vermiş olsaydık, o zaman geçiş lastiklerine dönüp iyi bir tur atmak için zamanımız olmayacaktı. Ve böylece 10. olacaktık. Büyük takımların bu tür fırsatları kullanması çok daha zor oluyor."

"Biraz Spa gibiydi, denemekten mutluyduk. En kötü 10. olup yine oldukça mutlu olacaktık. Bu bize o kararları verme konusunda özgürlük sağladı."

"Son dönemde altı çizilmesi gereken bir diğer konu ise tüm operasyon içerisinde iyi iş çıkaran iyi bir grup insan olması. Bizi iyi iş çıkarabileceğimiz pozisyona koyuyorlar." dedi.

Williams sonunda kendisini yeniden bulmuş durumda ve takım olarak doğru hislere sahip.

Son senelerde rekabet ve finansal açıdan zorlanan Williams ailesi, takımın geleceğini sağlama almak için takımı Dorilton Capital'e satmıştı. Dorilton Capital ve yeni Takım Patronu Jost Capito, takımı ilerletmek için zorluyorlar.

Yine de Spa ve Soçi gibi yarışlarda alınan kararlarda yeteri kadar cesur olunmasaydı, bu durumda teknik açıdan ilerleme maskelenmiş olurdu.

Takım, FW43B'nin hızına bakarak defansif olmadı. Bunun aksine atak modunda oldu ve bunun meyvelerini aldı.

Robson, Capito'nun takıma getirdiği yaklaşım sayesinde bu sonuçları aldıklarını düşünüyor.

Robson, "Aracımız şu anda, en azından bu tür kararlar aldığımızda ödülünü alabileceğimiz karar iyi durumda. Bu da fark yaratıyor."

"Bu sayede bir karar almadığınızda geriye dönüp pişmanlıkla bakmıyorsunuz çünkü bunu yaptığınızda bir ödül alabileceğinizi görüyorsunuz. Aynı zamanda, Jost kuşkusuz bu tür kararlarda çok destekleyici oldu."

George Russell, Williams, 2nd position, with his trophy and Champagne

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images