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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Williams: "F1 kask kamerasına bilgi yansıması ideal değil"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Williams takımı, İtalya GP hafta sonunda George Russell'ın kaskına takılan kameradan direksiyon üzerindeki bilgi ekranını göstermesi nedeniyle mutlu olmadıklarını ancak F1'in iyiliği adına bunu kabul ettiklerini söyledi.

Williams: "F1 kask kamerasına bilgi yansıması ideal değil"

F1, 2020'den beri Formula E'de kullanılan kamera teknolojisinin benzer bir versiyonunu, geçen ayki Belçika GP hafta sonunda Fernando Alonso'nun aracına eklemişti. 

F1, Bell kaskları ile işbirliği yaparak geliştirdiği 2.5 gramlık bir kamerayı kullanıyor ve ondan elde ettiği görüntüleri canlı yayına aktarıyor.

Alonso'nun ardından Russell bu kamerayı kullanan ikinci isim oldu ve kamerayı sıralamalarda da kullanmaya devam etti. Williams pilotu yarışta da kamerayı kullandı.

Bu teknoloji, kamera açısından dikkat çekici olsa da araçların direksiyonlarını net bir şekilde gösterdiği için takımlar için pek ideal değil.

Williams'ın Araç Performans Bölümü Başkanı Dave Robson, "Gerçekten bizim açımızdan ideal değil."

"Ancak insanlar bunu ilginç ve eğlenceli buluyorsa, o zaman tüm bunlar sporun bir parçası konumunda."

"Kamerayı nereye koyacağımız bize bağlı değil. İnsanlar bu görüntüyü sevdiyse, o zaman bu sporun bir parçası olur. Sorun yok." dedi.

Robson, kamerayı sadece antrenmanlarda mı yoksa sıralamalarda ve yarışta da kullanıp kullanmayacaklarına birkaç gün önce yaptıkları toplantıda karar verdiklerini söyledi.

Robson, "Bunu yarışta da göreceğimizi düşünüyorum. F1'de Bell kasklarını kullanan 11 pilottan ikisi olan Nicholas Latifi ve Russell'dan, kameranın gelecekte de kasklarına takılması konusunda bir itiraz almadık."

"Açıkçası Formula 1 bunu rekabetçi seanslarda kullanma konusunda istekli."

"Kameranın yerleşiminde hiç bir sorun yok. Bize herhangi bir soruna ya da dezavantaja neden olmuyor. Sadece direksiyon üzerinde görünür olan şeyler hakkında konuşmamız oldu."

"Ancak içerisinde bulunduğumuz konum itibariyle, sporun iyiliği için bunu kullanmaktan oldukça mutluyuz."

"Ekranda özellikle gizleyecek bir şey yok." dedi.

Williams bu arada F1 takımları içerisinde ekranı direksiyonuna yerleştirmeyen tek takım. Diğerlerinin aksine Williams'ın ekranı direksiyonun arkasında, araç gövdesine yerleştirilmiş durumda.

Robson, kendilerinin de ekranı direksiyona almayı değerlendirdiğini ancak bunda kayda değer bir fayda görmedikleri için değişiklik yapmadıklarını söyledi.

Robson, "Pilotlar direksiyonu çevirdiğinde ekrana ne kadar bakıyor gerçekten bilmiyorum. Viraj ortasında onların yapacak daha iyi şeyleri olduğunu düşünüyorsunuz."

"Bu direksiyonu yeniden tasarladığımızda sürekli olarak gözden geçirdiğimiz bir konu ancak şu anda mevcut halinden oldukça rahatız." dedi.

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