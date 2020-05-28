Williams, F1 fabrikasını tekrar açtı

Formula 1'de takımlar, Ağustos ayında iki hafta süreyle fabrikalarını kapatmak zorunda kalıyordu ancak COVID-19 salgını nedeniyle sezonun ilk on yarışın gerçekleşmeyeceği açıklandı ve bu yüzden ertelenen yarışlara yer açabilmek amacıyla, yaz arası öne çekildi.

Zorunlu fabrika kapatma süresi 63 güne çıkarılırken, Williams takımı 25 Mart'ta fabrikasının kapılarını kapattı.

Geçtiğimiz hafta Ferrari, bu sürenin dolmasıyla birlikte şasi fabrikasını tekrar açmıştı. Bugün ise Williams yeniden çalışmaya başladı.

İngiliz ekip, konuyla ilgili pek fazla detay vermedi ancak zorunlu fabrika kapatma süresinin dolduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre ilk etapta sadece sınırlı sayıda personel Williams fabrikasında çalışacak. Diğer personelin, şirket bilgisayarlarıyla kendi evlerinden çalışması bekleniyor.

Fabrikada çok sayıda güvenlik önlemi alındı. Fabrikada çalışan tüm personel, sosyal mesafe kurallarına uymak zorunda kalacak.

Önümüzdeki günlerde diğer takımların da fabrikalarını tekrar açması bekleniyor.

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