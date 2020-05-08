Williams: "F1 çok fazla takımı kaybedebilir"

COVID-19 pandemisi, sezonun 10 yarışının iptal edilmesi ya da ertelenmesiyle sonuçlandı. Bu durum Formula 1'in, doğal olarak takımların gelirler açısından çok ciddi darbe göreceği manasına geliyor.

F1, temmuz ayında Avusturya GP ile sezonu başlatıp 15 ila 18 yarış içeren bir takvim oluşturmayı hedefliyor.

Sporun sahibi olan Liberty Media, takımların bu zorlu süreçte ayakta kalabilmeleri için de çeşitli ödemelerle destek olmaya çalışıyor.

Gridin en eski takımlarından olan Williams için bu sene yarışmak çok önemli. Claire Williams, geçen ay yaptığı açıklamada bu sene yarışmalarının FOM'dan alacakları ödül parası nedeniyle çok önemli olduğunu söylemişti.

Williams son olarak, bu sene yarış olmazsa çok sayıda takımın spordan ayrılabileceğini söyledi.

Sky Sport F1'e konuşan Williams, "Bu sene yarışamazsak sadece bir ya da iki değil, çok sayıda takımı kaybedebilecek olma ihtimali korkunç bir şey."

"Sporda sahip olduğumuz finans modeli nedeniyle hepimiz takımlar şampiyonasında aldığımız sonuca göre gelecek paraya bağımlıyız."

"Onu alırsanız ve bazı sponsorların şu anda Formula 1 ve genel olarak sporlar seviyesinde olmadığını düşünürsek, yarışlara gitmek için ilgili bütçeyi ayarlamak inanılmaz derecede zor olacak." dedi.

F1, Avusturya GP'de oluşturacağı özel çevreyle yarışları başlatmayı planlıyor ancak Williams, olası bir risk halinde çalışanlarını o ortama sokmak istemeyeceklerini söyledi.

Williams, "Takımın hayatta kalmasını garanti altına almak için tekrar yarışlara gitmeyi, çalışanlarınızın güvenliğini sağlama konusuna karşı değerlendirmeniz büyük önem taşıyor."

"Günün sonunda benim için kazanan taraf her zaman çalışanlarım olacak."

"Umarım böyle bir şey olup da takımımıza mal olmaz ancak ister Grove'daki fabrikaya dönerek isterse yarışlara göndererek olsun, benim için önemli olan çalışanlarımızın güvenliği."

"Her şey tam olarak uygun olana kadar, çalışanlarımızı tekrar yarışlara göndermeyeceğiz."

"F1'in yaptığı çalışmaları biliyorum ve bizi tekrar güvenli bir şekilde yarışlara döndürebilmek için buna ne kadar enerji ve zaman harcadıklarını görebiliyorum."

"Sağlık ve güvenlik kuralları açısından gerekli her türlü önlemleri alacaklar ve tekrar yarış pistine dönmeden önce oraya gittiğimizde her şeyi doğru bir şekilde yapmamızı sağlayacaklar." dedi.