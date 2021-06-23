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Formula 1 Haberler

Williams, eski takım patronu Roberts'la neden yollarını ayırdıklarını açıkladı

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Williams Formula 1 patronu Jost Capito, takım patronu Simon Roberts'la yollarını ayırmalarının nedeninin, İngiliz takımın yeniden yapılanması olduğunu açıkladı.

Williams, eski takım patronu Roberts'la neden yollarını ayırdıklarını açıkladı

Williams bu ayın başında yaptığı açıklamada, bir yıldan az bir süredir takım patronluğu görevini üstlenen Roberts'ın takımdan ayrılacağını ve takımın CEO'su Capito'nun görevleri üstleneceğini açıklamıştı.

İngiliz takımdan gelen bir açıklamada, bu değişimin ''Williams'ı gridin önüne döndürmek için uzun vadeli hedeflerin bir parçası olarak operasyonları düzene sokmaya" yardımcı olacağı belirtildi.

Roberts'ın şirketle yollarının ayrılması hakkında konuşan Capito, takımın tüm mühendislik işlerinin tek bir figür altında toplanmasını istediğini söyledi. Bu departmanlar artık, Williams takımına Mart ayında katılan teknik direktör FX Demaison tarafından yönetilecek.

Capito, ''İlk 100 gün boyunca, takımların nasıl işlediğini anlayabilmek adına büyük çabalar sarf ettim.''

''80'den fazla yöneticiyle birebir toplantılar yaptım ve hepsine aynı soruları sordum. Bu sayede nelerin değişmesi gerektiğiyle ilgili düşüncelerim oluştu.''

''Pist üstü, tasarım, aero gibi mühendislik bölümlerinin, yani tüm mühendislik departmanlarının tek elden yönetilmesi gerektiğine karar verdim. Bu departmanları teknik direktör yönetmeli ve FX Demaison da tam olarak bu kişi.''

''Teknik direktörünüz araçla bağlantılı olan her şeyden sorumlu olan kişi olmalı ve takımda, araçla ilgili olmayan şeylerle de sportif direktör ilgilenmeli. Yani, teknik personel sadece araca ve performansa odaklanmalı.''

''Simon'ın sunduğu yetenekler, bu sisteme uygun değildi. Takımın sahipleri değiştiği süreç boyunca Simon harika bir iş çıkardı ve takımı bir arada tuttu. Bence, bu takım için çok kritik bir durumdu. O, takımı bir arada tutma konusunda harika bir iş çıkardı ve bundan dolayı ona minnettarız.''

Williams araç performansı başkanı Dave Robson da rolünün Roberts'ın ayrılmasından sonra ''değişmediğini'' söyledi.

''Takımın teknik kısmını bir araya getirmek açısından bakarsanız, muhtemelen iyi bir şey oldu.''

''Normalde de böyle yapıyorduk, Paddy Lowe varken de böyle yaptık. Yani, günlük aktivitelerde benim için değişen bir şey olmadı.''

Capito, yeni bir sportif direktör arıyordu ve bu rol için ''çok iyi başvurular'' aldıklarını söyledi.

''Bence F1 tecrübesi bu rol için gerekli değil. Bazen dışarıdan bakarak daha iyi bir bakış açısına sahip oluyoruz. Sanırım geçtiğimiz hafta, McLaren takım patronu Andreas Seidl'ın röportajını gördüm ve Formula 1'in dışından olduğu için bu işi yapabildiğini söyledi.''

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